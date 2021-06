Nasce a Cagliari la biblioteca dei burattini e del teatro d'animazione

AGI - Una biblioteca specializzata in teatro di animazione e burattini, tra le poche in Italia, è stata inaugurata a Cagliari, nello spazio Tab dell'ex Manifattura tabacchi. La Biblioteca Yorick – dedicata all’avvocato Pietro Coccoluto Ferrigni alias Yorick che scrisse La storia dei burattini, prima e ultima storia italiana sull'argomento – è una preziosa raccolta di volumi in diverse lingue, che la compagnia Is Mascareddas ha messo assieme in oltre 40 anni di attività.

La collezione è stata presentata assieme allo spazio Tab di Sardegna Teatro – Tab come tabacchi che venivano prodotti nella struttura ma anche come Teatro e arte dei burattini – che sarà residenza artistica, palco e casa per il popolo di legno di Is Mascareddas che da sempre si anima per raccontare storie dedicate a grandi e piccoli.

A disposizione del pubblico anche i teatri in scatola, da noleggiare e comporre. Si tratta di mini scene con piccoli burattini a disposizione di chi vuole sperimentare quest'arte a casa. I burattini dei teatri in scatola sono stati realizzati in collaborazione con il FabLab di Sardegna Ricerche che ha stampato teste e arti dei burattini con le stampanti 3D in un'insolita quanto fruttuosa collaborazione tra scienza e poesia.

Fitto il calendario degli prossimi appuntamenti annunciati durante l'inaugurazione: si parte con 'Mi gran obra - un projecto ambicioso' di David Espinosa che ricostruisce quello che farebbe se avesse un budget illimitato: il più grande teatro del pianeta, 300 attori sul palco ma tutto realizzato in scala 1:87. Si proseguirà con workshop, spettacoli e incontri.