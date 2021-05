Bufera sui Golden Globe, la Nbc non trasmetterà la cerimonia 2022

AGI - L'emittente americana Nbc non trasmetterà, come da tradizione, la cerimonia di consegna dei Golden Globe del prossimo anno. La decisione è stata presa dopo le polemiche relative alla scarsa inclusività e alla trasparenza della Hollywood Foreign Press Association, che ogni anno assegna i premi per film e televisione.

Da Scarlett Johansson a Mark Ruffalo, Hollywood si è ribellata al board dei Golden Globe, accusato di essere criptico, discriminatorio e non avere afroamericani nella giuria. L'organizzazione dei giornalisti e dei fotografi della stampa straniera, la Hollywood Foreign Press Association (Hfpa), nata nel 1943, sceglie i vincitori di quello che è considerato il secondo premio più importante nel mondo del cinema dopo gli Oscar, ma non ha membri rappresentanti delle minoranze etniche tra gli 87 componenti la giuria.

La notizia era emersa a febbraio, dopo una rivelazione del Los Angeles Times, ma è diventata virale in questi giorni dopo l'intervento ufficiale di Johansson, star pluripremiata di Hollywood, che ha invocato una "profonda riforma". Nel mirino anche la "segretezza" della scelta dei membri.

All'attrice si è unito il collega Mark Ruffalo, che è andato oltre, annunciando il boicottaggio di qualsiasi evento organizzato dall'Hfpa fino a quando non verrà attuato un profondo cambiamento. Netflix e Amazon hanno detto che non stringeranno più collaborazioni con l'organizzazione e 100 pr di Hollywood hanno minacciato di fare lo stesso.

Il presidente della Hfpa, Ali Sar, è corso ai ripari, assicurando che ci sarà un'immediata riforma, che partirà dall'allargamento del board di più della metà, in modo da integrare la giuria con rappresentanti delle minoranze. Le sue promesse non sono bastate a Nbc, l'emittente che per tradizione trasmette la cerimonia di premiazione.

"Continuiamo a credere che la Hfpa sia impegnata in una riforma significativa", ha annunciato Nbc in un comunicato, "a ogni modo un cambiamento di questa dimensione richiede tempo e lavoro. Per questo Nbc non trasmetterà i Golden Globe 2022 e auspichiamo che saremo nella posizione di trasmettere di nuovo lo show nel 2023".