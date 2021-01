Cinema: morto a 101 anni Bernstein, scrisse "Quel tipo di donna"

(AGI) - E' morto a New York all'età di 101 anni Walter Bernstein, prolifico sceneggiatore americano di film come "Il prestanome" con Woody Allen e "Il diavolo in calzoncini rosa" e "Quel tipo di donna" con Sophia Loren. Bernstein è deceduto per una polmonite, ha riferito la quarta moglie, Gloria Loomis.

Negli anni '50 del maccartismo Bernstein era finito nella lista nera di Hollywood per le simpatie progressiste ed era stato costretto a scrivere sotto pseudonimo. Questo fatto gli ispirò la sceneggiatura de "Il prestanome", il primo film sulla 'caccia alle streghe' nell'industria dello spettacolo che nel 1977 gli valse la nomination agli Oscar.

"Uno sceneggiatore leggendario e un grande essere umano", lo ha definito l'ex presidente della Writers Guild of America West, Howard Rodman, suo caro amico.

Due i film di cui fu sceneggiatore interpretati da Sophia Loren: "Il diavolo in calzoncini rosa" del 1959 diretto da George Cukor e" Quel tipo di donna" di Sidney Lumet. Tra le sue sceneggiature ci sono "Yankees" (1979) di John Schlesinger con Richard Gere.

Nel 1997 aveva ricevuto una nomination agli Emmy per la sceneggiatura di "Il colore del sangue", il racconto degli esperimenti segreti condotti su poveri afroamericani per studiare le conseguenze della sifilide non curata.