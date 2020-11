Sfera Ebbasta sugli schermi di Times Square

AGI - Il titolo del suo terzo album appena uscito è "Famoso" e sembra molto indovinato, perché dopo aver battuto molti record su Spotify, risultando il disco italiano più ascoltato di sempre, con 16 milioni di download, il trapper Sfera Ebbasta è finito anche a Times Square. La sua immagine è apparsa su uno dei maxi schermi pubblicitari della piazza di New York più famosa al mondo per il lancio negli Stati Uniti del disco. Lo stesso artista ha postato su Instagram la foto. "Non smettere di lottare per i tuoi sogni - ha commentato - neanche quando ti diranno che sono irrealizzabili. Famo$o out Everywhere".

È stata proprio Spotify ad acquistare lo spazio per promuovere il nuovo album, che contiene il brano "Baby", nato da una collaborazione con uno dei cantanti più scaricati al mondo, il colombiano J. Balvin. Sfera Ebbasta è il primo cantante italiano a raggiungere questo traguardo. In contemporanea il suo volto è apparso anche in altre città europee, tra cui Londra e Berlino. La celebrazione arriva a pochi giorni dall'omaggio che la sua città, Cinisello Balsamo, ha fatto all'artista, intitolandogli una piazza.