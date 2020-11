Il regalo di Clooney agli amici più cari, un milione di dollari a testa 

AGI - Chi trova un amico, trova un tesoro. E questa volta l'amico è George Clooney e il tesoro sono 14 valigette con 14 milioni in contanti. L'attore americano le ha consegnate, come regalo, ai suoi amici più cari. Come segno di riconoscimento e gratitudine per essergli stati accanto nei momenti difficili (ma anche in quelli belli). Quando Clooney non era ancora Clooney.

La storia era venuta alla luce nel 2017 ed era stata raccontata solo come rumor, mai confermata dagli interessati. Questa volta però a togliere ogni dubbio è stato l'attore e regista 59enne in prima persona, che si è concesso in una lunga intervista alla rivista america GQ che gli ha dedicato la copertina e lo ha incoronato uomo dell'anno per il 2020.

Per raccontarla bene, bisogna tornare al 2013. Era uscito da poco il film Gravity di Alfonso Cuaron con protagonista Clooney - ovviamente - e Sandra Bullock. Secondo le previsioni della Warner Bros non doveva essere un gran affare e da qui la scelta di pagare Clooney in percentuale sugli incassi per non esporsi troppo con il budget. "Non volevano pagarci, pensavano sarebbe stato un flop", taglia corte George. E invece è stato un successone: sette statuette Oscar e, soprattutto, 720 milioni di dollari di incassi al botteghino.

Una fortuna per Clooney che allora era single e senza figli, aveva appena conosciuto Amal (la sua futura moglie). "Ero single, avevo circa 52 anni". Da qui la decisione di premiare gli amici. "Mi sono detto: 'Se vengo investito da un autobus, sono tutti nel mio testamento. Ma allora perché aspettare di essere investito da un autobus?'", è l'estrema sintesi della motivazione per la scelta di generosità.

Ovviamente fare un bonifico non sarebbe stato all'altezza del personaggio. "Ho scoperto un posto dove hanno giganteschi pallet di banconote", ha raccontato. Così ha noleggiato un vecchio furgone con la scritta "fiorista" per passare inosservato. E lo ha caricato di soldi, spartiti poi in 14 valigette diverse. Un milione in ciascuna.

Il giorno dopo ha invitato i suoi amici a casa sua e ha mostrato loro una mappa con tutti i luoghi del mondo che ha potuto visitare grazie a loro. E come si possono ringraziare persone così? Un milione di dollari forse potrebbe bastare. "Tutti questi ragazzi, nel corso di 35 anni, mi hanno aiutato in vari modi. Ho dormito sui loro divani quando non sapevo dove andare. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno. Senza di loro non avrei avuto tutto questo", ha spiegato Clooney.