Schwarzenegger operato di nuovo al cuore: "Sto benissimo"

.

AGI - Arnold Schwarzenegger è stato sottoposto ad una nuova operazione al cuore per la sostituzione di una valvola aortica. E' stato lo stesso attore 73enne a dare notizia dell'intervento dal letto dell'ospedale, tramite i social network, assicurando che si sente "benissimo".

"Grazie al team della Cleveland Clinic ho una nuova valvola aortica da abbinare alla nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico", ha scritto l'ex governatore della California, che due anni anni fa era stato operato per la sostituzione di una valvola polmonare che gli era stata impiantata nel 1997 in seguito ad un difetto congenito. "Mi sento benissimo e ho già camminato per le strade di Cleveland", ha assicurato 'Terminator'.