Lady Gaga sbanca gli Mtv Video Awards con 5 premi

AGI - Lady Gaga è stata la grande protagonista degli MTV Video Music Awards (VMA) 2020 con ben cinque premi e una performance live di di "Rain On Me" in cui ha sfoggiato una serie di mascherine avveniristiche.

In un'edizione segnata dalla pandemia di coronavirus con collegamenti da diverse zone di New York, da Manhattan a Brooklyn al Bronx, la cantante di origine italiana è stata premiata come miglior artista dell'anno e ha ottenuto tre premi per "Rain on me": miglior collaborazione, canzone dell'anno e miglior fotografia.

Come miglior video dell'anno è stato scelto "Blinding Lights" di The Weeknd.