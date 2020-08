La Filarmonica della Scala torna in piazza con un Concerto per l'Italia

AGI - Il tradizionale concerto per Milano della Filarmonica della Scala torna e cambia nome: sarà il "concerto per l'Italia". Il tradizionale appuntamento gratuito in Piazza del Duomo, previsto per lo scorso giugno e sospeso a causa del Covid-19, si terrà il prossimo 13 settembre: la Filarmonica torna a esibirsi dal vivo.

Alle ore 20.30, dal sagrato del Duomo di Milano, Riccardo Chailly dirigerà l'orchestra in un programma che al Concerto per violino di Mendelssohn - solista ospite è lo straordinario violinista Maxim Vengerov - accosta alcune delle pagine sinfoniche più amate del repertorio italiano, da Don Pasquale a Norma, da Manon Lescaut a La forza del destino.

Il concerto è il primo appuntamento musicale dal vivo nella piazza simbolo della città. Certo non ci potranno essere 20-30mila persone come negli anni passati ma già prevedere la partecipazione di un pubblico di oltre 2.000 spettatori seduti, è un grande sforzo organizzativo. L'accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti a partire dal 7 settembre sul sito ufficiale.

Sarà inoltre possibile assistere da casa grazie alla diretta televisiva in Italia e all'estero. Organizzato dalla Filarmonica della Scala in collaborazione con il Comune di Milano, il Main Partner UniCredit, lo sponsor Allianz Italia e il sostegno di Esselunga, il Concerto per l'Italia sarà trasmesso in diretta da Rai Cultura su Rai5, Radio3 e RaiPlay in Italia, da Arte in Europa e distribuito da RaiCom in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (MENA) e Cina.

Per consentire la visione a un numero piu' ampio possibile di spettatori e' stata potenziata la diffusione multipiattaforma: il concerto sarà inoltre trasmesso in streaming su tutti i canali digitali della Filarmonica della Scala.