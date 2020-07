Il tandem Amadeus-Fiorello sul palco di Sanremo anche nel 2021

AGI - Il prossimo Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo, e a guidarlo sarà ancora Amadeus, quale direttore artistico e conduttore, affiancato nella conduzione da Fiorello. I nomi e la data dello svolgimento dell'importante kermesse che costituisce il punto di forza Rai, anche per il suo valore in termini di risorse economiche che riesce a portare nelle casse di viale Mazzini, sono stati comunicati da Stefano Coletta, direttore di Rai1, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti autunno-inverno.

"Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo", ha sottolineato Coletta. "Lo si può anche pensare un piano B, ma non sarebbe un Festival di Sanremo propriamente detto". Così Stefano Coletta, direttore di Rai1, in conferenza stampa durante la presentazione dei nuovi palinsesti. "Non credo che ci possa essere, ovviamente ci stiamo pensando, ma proprio per questo abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo 2021", ha aggiunto.