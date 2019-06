"Soldi" è diventato il brano italiano più ascoltato di sempre 

Maria Laura Antonelli / AGF Mahmood

Non si arresta Il successo di Mahmood, il cantante e artista vera rivelazione del panorama musicale italiano del 2019. Dopo la vittoria, a sorpresa, dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e il secondo posto sul podio dell'Eurovision Song Contest, è arrivata una nuova soddisfazione per il 26enne cresciuto a Gratosoglio, nella periferia milanese. Il brano che lo ha reso famoso, Soldi, è diventato ufficialmente il brano più ascoltato di sempre da quando esiste il mondo dello streaming online.

Da febbraio a oggi, il video ufficiale della canzone diretto dal regista Attilio Cusani ha sfondato la barriera delle 100 milioni di visualizzazioni. Ma non è finita qui. Come racconta Rolling Stone, Soldi è attualmente disco di Platino in Italia e disco d’oro in Spagna, con i suoi concerti che fanno registrare il tutto esaurito.

“Soldi” è dedicata a suo padre ed è nata dalla frase in arabo waladi habibi ta’aleena (figlio mio, amore, vieni qua): "Era con quelle parole che papà mi chiamava per tornare a casa quando, bambino, giocavo nel parchetto di Gratosoglio”. Padre che poi li ha abbandonati quando lui aveva appena 6 anni. "Ho scritto Soldi perché avevo bisogno di fissare i ricordi di qualcosa che poteva andare meglio”.

