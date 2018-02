Chi saranno i protagonisti di “Sanremo Young”

Chiuso il sipario sul Festival, sul palco dell’Ariston va scena “Sanremo Young”: il teen talent di Antonella Clerici, che torna a far cantare i più giovani dopo l’esperienza di “Ti lascio una canzone”. “Sanremo Young” andrà in onda in prima serata su Raiuno per cinque settimane a partire da venerdì 16 febbraio.

Lo scopo della Rai, si legge su La Stampa, è stata anche quella di ammortizzare i costi del grande palcoscenico del Festival. Per lo spettacolo della Clerici sono state però previste modifiche all’Ariston che sarà trasformato in uno stadio. Eliminando infatti altre file di poltrone in platea verranno realizzate due tribune in grado di rendere più coinvolgente l’esperienza televisiva. La trasformazione avverrà tra lunedì e martedì, davvero a tempo di record, proprio perché a partire da mercoledì inizieranno le prove.

Chi sono i protagonisti

“Sanremo Young” vedrà protagonisti 12 cantanti tra i 14 e i 17 anni alle prese con l’interpretazione di canzoni che hanno fatto grande la storia del Festival. Provengono da tutta Italia, principalmente da Campania, Sicilia e Lombardia, ma anche da altre nazioni, in particolare dalla Germania. “I ragazzi sono molto, molto bravi”, ha commentato la Clerici. Alle selezioni hanno partecipato 1137 giovani cantanti, ma solo 12 ce l’hanno fatta:

Matteo Markus Bok (14 anni)

Sharon Caroccia (15 anni)

Leonardo De Andreis (17 anni)

Zaira Angela Di Grazia (14 anni)

Ouiam El Mrieh (17 anni)

Luna Farina (16 anni)

Alessandro Franceschini (14 anni)

Elena Manuele (15 anni)

Bianca Moccia (14 anni)

Eleonora Pieri (16 anni)

Raffaele Renda (17 anni)

Rocco Scarano (17 anni)

Giuria e superospiti

A giudicare le 12 ugole d’oro ci sarà una commissione composta da 10 membri. Già noti i nomi dei primi otto:

Mara Maionchi

Rocco Hunt

Iva Zanicchi

Marco Masini

Cristina D’Avena

Angelo Baiguini

Mietta

Elisabetta Canalis

A dare il via al talent ci saranno due superstiti, Paolo Bonolis e Richard Gere, che si uniranno anche alla giuria dell’Academy. Nella valutazione saranno coinvolti anche la “Sanremo Young Orchestra”, impegnata accanto ai ragazzi nel percorso di preparazione giorno dopo giorno, e gli stessi cantanti in gara. "Nella prima puntata avrò al mio fianco un sogno delle donne, Richard Gere. Vuole parlare ai nostri ragazzi di musica ma anche di vita. È una persona molto impegnata nel sociale. Insieme a lui nella prima puntata ci sarà un amico speciale che mi ha portata a Sanremo per la prima volta: Paolo Bonolis” ha detto la presentatrice nella conferenza stampa di presentazione.

