Damiano David e Dove Cameron si sposano. Invitati, location

AGI – Damiano David e Dove Cameron convolano a nozze. E il giorno del sì sarebbe imminente. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il matrimonio tra il frontman dei Måneskin, ormai lanciato nella carriera solista, e l'attrice e cantante americana si terrà il 25 settembre in Toscana, nella tenuta di Castiglion del Bosco, nel cuore della Val d'Orcia. La cerimonia sarebbe molto riservata, lontana dai riflettori, ma tra gli ospiti d'onore ci sarebbero i membri della band Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Al momento, né David né Cameron hanno confermato ufficialmente il luogo e la data del matrimonio.
La coppia è fidanzata ufficialmente dall'inizio del 2026. L'annuncio è arrivato il 3 gennaio, quando Damiano David ha pubblicato sui social alcune fotografie insieme a Dove Cameron, mostrando l'anello al dito dell'attrice. "Sarà un anno bellissimo", aveva scritto il cantante. Secondo quanto riportato da People, il fidanzamento era arrivato dopo mesi di indiscrezioni e dopo che Cameron era stata fotografata con un anello a Sydney
La storia d'amore
Damiano David e Dove Cameron si sono conosciuti nel 2022 agli MTV Video Music Awards. Secondo quanto raccontato successivamente dalla coppia, il rapporto era iniziato come un'amicizia, per poi trasformarsi in una relazione nel 2023. I primi avvistamenti insieme avevano alimentato le indiscrezioni sulla loro storia, fino alla prima apparizione ufficiale sul red carpet, nel febbraio 2024, al Pre-Grammy Gala di Los Angeles.
Da allora David e Cameron hanno alternato momenti di grande esposizione pubblica a una certa riservatezza sulla loro vita privata. Secondo quanto raccontato dalla stessa Cameron in alcune interviste alla stampa americana, la proposta di matrimonio sarebbe arrivata nell'ottobre 2025, in un momento privato a casa. Il cantante avrebbe anche partecipato personalmente alla progettazione dell'anello.
L'annuncio del fidanzamento è arrivato alcuni mesi dopo. Cameron ha condiviso sui social le immagini dell'anello e della coppia, mentre David ha accompagnato il post con la didascalia "Sarà un anno bellissimo”, lasciando intendere l'importanza del nuovo capitolo della loro vita insieme.
La scelta dell'Italia per il matrimonio era stata anticipata dalla stessa Cameron. In un'intervista a Entertainment Tonight, l'attrice aveva raccontato che lei e David stavano progettando di sposarsi in Italia. Per Cameron si sarebbe trattato di un vero e proprio destination wedding, mentre per David, nato e cresciuto a Roma, sarebbe stato un ritorno nel proprio Paese.
La location: Castiglion del Bosco
Quella di Castiglion del Bosco è una tenuta storica nel territorio di Montalcino, in provincia di Siena. La proprietà si trova nel cuore della Val d'Orcia, uno dei paesaggi più celebri della Toscana, ed è caratterizzata da un antico borgo medievale, vigneti, boschi, casali e ville immerse nella campagna.
Le origini di Castiglion del Bosco risalgono al XII secolo. Il cuore della tenuta è costituito dall'antico borgo, con le rovine del castello medievale e la chiesa di San Michele, che conserva un affresco trecentesco attribuito a Pietro Lorenzetti. Nel corso degli anni il complesso è stato recuperato e trasformato in una destinazione internazionale per l'ospitalità di lusso.
La tenuta si estende per circa 2.000 ettari e comprende vigneti destinati alla produzione di Brunello di Montalcino. Nel 2003 Castiglion del Bosco fu acquistata da Massimo e Chiara Ferragamo, che avviarono un importante progetto di recupero del borgo e di rilancio della produzione vinicola. Oggi la struttura è conosciuta anche per il resort di lusso, con suite, ville private, ristoranti, spa e un campo da golf.
Il rapporto con il vino è sempre stata uno degli elementi centrali dell'identità della tenuta. Castiglion del Bosco fu infatti tra i 25 produttori che nel 1967 fondarono il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. La struttura unisce quindi il patrimonio storico della Toscana con un modello di ospitalità rivolto soprattutto a una clientela internazionale.
La scelta di Castiglion del Bosco sarebbe inoltre coerente con il carattere privato che la coppia avrebbe voluto dare alla cerimonia. La tenuta offre ampi spazi, ville e strutture separate all'interno di una proprietà molto estesa, permettendo di organizzare eventi riservati in un contesto lontano dai centri urbani e dai fotografi.
Dai Måneskin alla carriera solista
Le nozze arrivano in una fase di cambiamento nella carriera di Damiano David. Il cantante romano è diventato una star internazionale come frontman dei Måneskin. La band ha conquistato il pubblico internazionale nel 2021 con la vittoria al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest con Zitti e buoni.
Nel 2024 David ha iniziato un percorso solista, pubblicando i singoli Silverlines e Born With a Broken Heart e successivamente l'album Funny Little Fears. Il progetto individuale non ha però coinciso con lo scioglimento dei Måneskin, sebbene il gruppo non pubblichi un album da un po'. I quattro componenti hanno intrapreso attività separate, mentre il futuro della band resta ancora aperto.