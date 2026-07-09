Caparezza vince il premio Tenco, è suo il miglior album

AGI - Il miglior album del 2026 che si aggiudica la Targa Tenco è "Orbit Orbit" di Caparezza. Sono stati resi noti i nomi dei vincitori delle targhe che premiano la canzone d'autore italiana. La cerimonia di consegna si terra' il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo.
I vincitori
Con Caparezza sono stati premiati: Carmen Consoli con "Amori Luci" categoria miglior disco in dialetto; Piju con "Sta registrando audio" come miglior opera prima; Avincola con "Avincola canta Carella" per miglior disco di interprete; Emma Nolde con "Quello che deve essere sarà", come migliore canzone; Filippo Graziani con "80 Buon compleanno Ivan", miglior disco a progetto.
Quest'anno c'è stato un risultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di 245 votanti. Il prestigioso riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a "I migliori dischi dell'anno" di canzone d'autore pubblicati nel corso dell'anno (per le Targhe 2026 resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1 giugno 2025 al 31 maggio 2026). Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall'Associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria.
I numeri
In dettaglio, ecco il numero dei voti ottenuti da ciascun finalista delle Targhe Tenco 2026 suddivisi nelle 6 sezioni previste: Caparezza con l'album Orbit Orbit (BMG) si aggiudica la targa del Migliore album in assoluto con 57 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra (56 preferenze); Madame con Disincanto (46 preferenze); Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole (46 preferenze); Erica Boschiero con Un posto sulla terra (39 preferenze).
Per la targa migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) l'opera più apprezzata è Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy) di Carmen Consoli con 137 voti.
Gli altri finalisti
Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa con 40N 14E (30 preferenze); Francesca Incudine con Radica (29 preferenze); Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26 preferenze); Chiara Raggi con Zènta (18 preferenze).
L'album Sta registrando audio (Azzurra Music) di Piji si aggiudica la targa Migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo) con 81 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Francamente con Bitte Leben (43 preferenze); Santamarea con Anime storte (42 preferenze); Satantango con Satantango (37 preferenze);Sara Gioielli con Gioielli Neri (23 preferenze).
Per la targa Migliore album di interprete l'opera più votata è Avincola canta Carella (TotoSound / Akkasamia) di Avincola con 96 preferenze. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Tosca con Feminae (59 preferenze);Gnut & Alessandro D'Alessandro con Dduje paravise (51 preferenze);Olden con Fanigliulo, l'artista (29 preferenze);P.A.O. con Le radici e la luna (6 preferenze).
La targa Migliore canzone singola, che va agli autori del brano, è assegnata a Quello che deve essere sara' (Carosello Records) di Emma Nolde con 54 voti.