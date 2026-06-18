Vasco fa 50 anni di carriera e festeggia con 10 date all'Olimpico

AGI - "LA PIU' LUNGA RESIDENCY IN UNO STADIO della storia della musica Italiana!! Un nuovo RECORD!! 50 anni di carriera 1 mese di festa nazionale 10 concerti allo stadio Olimpico". Così sul suo profilo Facebook Vasco Rossi annuncia che l'atteso "giubileo" dell'artista, mezzo secolo di carriera musicale nel 2027, culminerà con dieci concerti-evento: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027.
La scelta di una residency articolata in più appuntamenti nasce da una precisa volontà di Vasco: "trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilita', sicurezza e qualità". I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 6 luglio per Il Blasco Fan Club, da mercoledì 8 luglio per i titolari di carta mastercard e da venerdi 10 luglio per la vendita generale.