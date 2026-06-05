Madonna lancia il nuovo album con un concerto a Times Square

AGI - La cantante americana Madonna ha presentato il suo nuovo album, "Confessions II", durante un concerto a sorpresa tenuto a Times Square, dove ha radunato centinaia di fan nel cuore di Manhattan. La cantante è apparsa sul balcone di uno dei maxi-schermi di Times Square e ha cantato alcuni brani in anteprima del suo nuovo lavoro e classici come "Hung Up". "Confessions II", il quindicesimo album in studio della cantante, è concepito come un seguito del suo album 'Confessions on a Dance Floor' (2005) e uscirà il 3 luglio.
I brani
La popstar ha dato il via al suo concerto a Times Square con "I Feel So Free", il primo brano del suo nuovo album, e dopo aver eseguito "Bring Your Love", in cui collabora con la cantante Sabrina Carpenter, con la quale l'aveva già cantata al Coachella Festival, ha riproposto alcuni dei suoi successi di oltre 20 anni fa, tra cui "Get Together". In questo lavoro, si addentra ancora una volta nella musica disco ed elettronica e ha collaborato nuovamente con il produttore Stuart Price, con il quale aveva già scritto la prima parte di questo dittico.
L'esibizione di Madonna è stata realizzata in collaborazione con l'app di incontri Grindr per celebrare l'inizio del mese del Pride. L'app, che da giorni ha cambiato il suo caratteristico colore giallo con lo stesso rosa della copertina del nuovo album di Madonna, ha avvisato i suoi utenti e ha trasmesso il concerto in diretta. Prima di Madonna, anche altri cantanti come Charli XCX, Shakira, Dua Lipa e Paul McCartney avevano tenuto concerti a sorpresa a Times Square. La cantante presenterà ufficialmente il suo nuovo lavoro questo venerdi' al Tribeca Festival di New York, dove verrà proiettato un cortometraggio di circa dieci minuti contenente le prime sei tracce del suo nuovo album, seguito da una discussione con il comico Jimmy Fallon.