Chi ci sarà al Concertone del primo maggio a Roma

AGI - Roma festeggerà il Primo maggio col consueto 'Concertone' in Piazza San Giovanni, evento che si ripete dal 1990. Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, il 'Concertonè del è dedicato al tema "lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale".
Quest'anno a presentare al pubblico gli artisti che si alterneranno sul palco a partire dalle ore 15 saranno Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama, che sono stati scelti per la conduzione del grande evento.
Gli artisti sul palco
Tantissimi i nomi in scaletta. Tra i cantati annunciati, rigorosamente in ordine alfabetico, Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Nina, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolo' Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte Della Taranta, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi, Sissi.
Opening alle ore 13 con Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno, Wepro.
A loro si aggiungono le 3 vincitrici del contest di iCompany dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo che apriranno il concerto nel primo pomeriggio, mentre alle 20:00 circa inizieranno i set più lunghi.
Dove guardare il Concertone
L'evento sarà come sempre a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle 12.30), Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni.