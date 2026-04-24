Foo Fighters: arriva “Your Favorite Toy”, il nuovo album 2026

AGI - Esce oggi “YOUR FAVORITE TOY” (Roswell Records/RCA Records), il dodicesimo album in studio dei Foo Fighters, la rock band statunitense vincitrice di 15 GRAMMY Awards. Il disco, disponibile in digitale, CD e LP, arriva dopo mesi di attesa e dopo la pubblicazione di alcuni singoli che hanno già acceso l’entusiasmo dei fan: “Caught In The Echo”, “Of All People” (accompagnato da un visualize video) e “Asking For A Friend”.
Dave Grohl è accompagnato da Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin.
In contemporanea con l’uscita dell’album, la band ha pubblicato anche il video ufficiale di “Window”, sviluppato da un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland. Il protagonista è l’attore Craig Parkinson, nei panni di un lavavetri che scala la facciata di un grattacielo di vetro e acciaio. Da quella posizione sospesa osserva, quasi invisibile, le vite degli abitanti dei vari piani: un racconto visivo di voyeurismo distaccato, che amplifica il senso di isolamento e osservazione silenziosa evocato dal brano.
La tracklist di “Your Favorite Toy”: Caught In The Echo; Of All People; Window; Your Favorite Toy; If You Only Knew; Spit Shine; Unconditional; Child Actor; Amen, Caveman; Asking For A Friend
Un album “fatto in casa”
“Your Favorite Toy” è stato registrato interamente in casa e co-prodotto dai Foo Fighters insieme a Oliver Roman. Roman firma anche l’ingegneria del suono, mentre il mix è stato affidato a Mark “Spike” Stent, uno dei nomi più autorevoli della scena internazionale.
Parte il “Take Cover World Tour”
L’uscita del disco coincide con l’avvio del gigantesco “Take Cover World Tour”, già inaugurato con il sold out del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport (Connecticut) e con due date da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock.
Dal 10 giugno, con la prima tappa europea all’Unity Arena di Oslo, la band porterà il nuovo show nel Vecchio Continente.
Un’unica data in Italia: 5 luglio 2026
I Foo Fighters arriveranno anche in Italia per un’unica imperdibile data agli I-DAYS MILANO Coca-Cola, domenica 5 luglio 2026 all’Ippodromo SNAI La Maura. Ad aprire la serata due band amatissime da pubblico e critica: IDLES e FAT DOG, per un evento che si preannuncia tra i più attesi dell’estate live.