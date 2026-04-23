Bando per giovani cantautori: “Mille anni al mondo, mille ancora”

AGI - Giovani cantautrici e cantautori sono chiamati a raccolta in Val Pesarina: si apre ufficialmente il bando per la quarta edizione della residenza artistica “Mille anni al mondo, mille ancora”, in programma dal 19 al 21 giugno 2026 a Prato Carnico (Udine), all’interno del Festival Frattempi/5 – Il Confine del Tempo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale CulturArti e dal Comune di Prato Carnico, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.
La residenza, ormai appuntamento riconosciuto nel panorama della formazione musicale d’autore, nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita professionale di giovani artisti già orientati verso il mondo del professionismo. Il percorso propone un approfondimento sulla poetica, sui processi creativi e sulle metodologie di lavoro, offrendo ai partecipanti uno spazio dedicato alla ricerca e alla sperimentazione nella massima libertà espressiva.
La direzione artistica
La direzione artistica è affidata anche quest’anno al cantautore Edoardo De Angelis, figura di riferimento della canzone d’autore italiana, affiancato dal giovane musicista e cantautore Michele Arena. Un tandem che unisce esperienza, visione e attenzione alle nuove generazioni.
Requisiti di partecipazione
La residenza è rivolta a cantautrici e cantautori italiani tra i 18 e i 35 anni, che si esprimano in lingua italiana o in lingue minoritarie, e che abbiano pubblicato almeno un supporto discografico – anche un singolo – entro il 19 giugno 2026. Un requisito pensato per valorizzare artisti già avviati, pronti a confrontarsi con un percorso intensivo di crescita artistica.
Modalità e termini di selezione
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il 7 maggio 2026. La selezione sarà curata da una commissione composta da Paola Selva, Edoardo De Angelis e Michele Arena, chiamati a individuare i profili più promettenti e coerenti con lo spirito della residenza.