“Por Ella”, Belinda per i Mondiali celebra la cultura messicana

AGI - La cantante Belinda e il gruppo messicano Los Ángeles Azules hanno pubblicato "Por Ella", un brano che fonde cumbia e pop e che funge da secondo singolo tratto dall'album ufficiale dei Mondiali di calcio del 2026, che prenderanno il via l'11 giugno a Città del Messico.
L'artista ha annunciato questa collaborazione sul suo account Instagram ufficiale. Il brano, disponibile sulle piattaforme di streaming, rappresenta anche un nuovo progetto con i fratelli Mejía, con i quali aveva già pubblicato la hit "Amor a Primera Vista" nel 2020.
Il successo della cumbia messicana
Il gruppo, noto per aver portato la cumbia messicana sui palchi di tutto il mondo, ha anche pubblicato un messaggio sui propri profili social ufficiali sottolineando la forza del genere nell'atmosfera dei Mondiali.
"Stiamo dando il massimo, perché chiunque può dare il massimo! Che onore per noi condividere di nuovo questa cumbia con la nostra amica @belindapop per i Mondiali FIFA 2026", hanno scritto i membri del gruppo, fondato negli anni '80.
Il videoclip e i simboli culturali
L'uscita di "Por Ella" ha anche portato alla luce il suo videoclip, che vede protagonista la cantante di "Luz sin gravedad" e il gruppo di cumbia al Monumento alla Rivoluzione, uno dei luoghi simbolo di Città del Messico, mettendo in risalto i simboli culturali del Paese come la lucha libre, la charrería e la Vergine di Guadalupe.
Il significato metaforico del testo
"Tutti la vogliono, ma solo uno può averla. La competizione è dura perché non tutti si lasciano amare", canta Belinda nei versi iniziali della canzone, che alludono metaforicamente a uno dei trofei più ambiti nel mondo dello sport.
Produzione ed etichetta discografica
Secondo le informazioni pubblicate sul sito della FIFA, la canzone è stata prodotta dal produttore portoricano Tainy per l'etichetta discografica americana Def Jam Recordings.
"Por Ella" unisce la forza della nostra cultura all'emozione unica che solo i Mondiali possono regalare. Il Messico, l'America Latina e il mondo intero si uniscono in questa celebrazione, e non potrei essere più felice di condividere una canzone creata con tanta passione", ha dichiarato la cantante alla FIFA.
Il brano, tratto dall'album ufficiale dei Mondiali 2026, è disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube, ed è anche parte del recente tour dei fratelli Mejía, "Cumbia sin fronteras US Tour 2026".