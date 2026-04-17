Polonia: no concerto di Kanye West per dichiarazioni antisemite

AGI - Il concerto di Kanye West previsto per giugno in uno stadio polacco è stato annullato, in seguito alla condanna delle dichiarazioni antisemite del rapper statunitense.
"Il concerto di Ye (Kanye West), previsto per il 19 giugno 2026 allo Stadio Superauto.pl della Slesia, non si terrà per motivi formali e legali", ha annunciato il direttore dello stadio, Adam Strzyzewski, in un comunicato stampa pubblicato sul sito web della struttura.
Il Ministero della Cultura polacco aveva precedentemente dichiarato, in un comunicato stampa, di voler impedire a West di esibirsi nel Paese.
"Le azioni di Kanye West, ampiamente discusse e legate alla sua promozione del nazismo, sono in palese contraddizione con i valori della Polonia", ha affermato il Ministro della Cultura Marta Cienkowska.
Ha poi espresso la sua "posizione nettamente negativa" riguardo allo svolgimento del concerto del 19 giugno e ha invitato gli organizzatori a "non dare spazio pubblico a promotori di un'ideologia criminale".
Citata dall'agenzia di stampa polacca PAP, Cienkowska ha affermato di "non riuscire a immaginare" che un concerto del genere si tenga in Polonia, "un Paese dove le persone sono state assassinate nei campi di sterminio nazisti tedeschi".
Ha condannato West definendolo un artista che "dichiara apertamente di amare Hitler, che promuove l'ideologia nazista e guadagna vendendo magliette con la svastica".
Ha aggiunto che Varsavia ha i mezzi per impedire l'ingresso a individui indesiderati e, se necessario, "farà ricorso a questi mezzi".
Martedì West ha annunciato che il concerto che aveva in programma a Marsiglia, in Francia, è stato rinviato a seguito delle proteste delle autorità.
La scorsa settimana, la Gran Bretagna aveva reso noto di aver bloccato l'ingresso di West nel Paese, causando la cancellazione di un festival musicale londinese dove avrebbe dovuto esibirsi per tre serate a luglio.
Il musicista quarantottenne ha perso fan e diverse sponsorizzazioni negli ultimi anni a causa di commenti e azioni provocatorie.
In passato ha affermato "Amo i nazisti", ha venduto magliette con la svastica sul suo sito web e l'anno scorso ha pubblicato un brano intitolato "Heil Hitler", bandito dalle principali piattaforme di streaming.
Nel gennaio di quest'anno, ha pubblicato un'intera pagina pubblicitaria sul Wall Street Journal per dichiarare "Non sono un nazista né un antisemita" e "Amo il popolo ebraico". Ha attribuito il suo comportamento controverso a un "episodio maniacale" causato dal disturbo bipolare.