Litfiba, quarant’anni dopo “17 Re” l’inedito rimasto nel cassetto

AGI - A quarant’anni dall’uscita di 17 Re, uno degli album più iconici della new wave italiana, i Litfiba tornano con un regalo inaspettato: un singolo inedito che porta lo stesso titolo del disco del 1986. '17 Re' è un brano rimasto nel cassetto per quattro decenni, una canzone che la band aveva composto negli anni ottanta ma che, per ragioni artistiche e di percorso, non era mai entrata nella tracklist originale.
"Era attuale allora ma fu scartata, è attualissima oggi ed è appena uscita a gamba tesa 17 RE, contro tutti i King Kong che abusano del loro potere. Sempre dalla parte delle vittime degli abusi e per la Pace", scrivono i Litfiba sui loro canali social, rivendicando la natura politica e civile del pezzo.
La squadra dietro al nuovo singolo
Il brano vede riunito il nucleo storico della band, con una produzione che porta le firme di: Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo, Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Alla batteria Luca Martelli, mentre le fasi tecniche sono state curate da: Francesco Felcini (registrazione), Matteo Cantaluppi (mix), Giovanni Versari (mastering).
L’art direction e l’immagine sono di Piero Pelù, la grafica di Valerio Bulla, le fotografie di Riccardo Bagnoli.
Il ritorno sul palco: Primo Maggio e tour celebrativo
Il compleanno dell’album 17 Re verrà celebrato con una reunion completa dei Litfiba sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, lo storico appuntamento promosso dai sindacati per la Festa del Lavoro. Una presenza simbolica e potente, che anticipa un vero e proprio tour celebrativo.
La band infatti partirà con il tour “Quarant’anni di 17 Re”, che debutterà il 27 giugno a Perugia nell’ambito dell’Umbria che spacca festival. Tra le tappe principali: il 16 luglio – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle, il 23 luglio – Firenze, Prato delle Cornacchie, il 15 agosto – Bellaria Igea Marina (Rimini), la data conclusiva.
Un percorso che riporta sul palco una delle formazioni più influenti del rock italiano, celebrando un album che ha segnato un’epoca e che oggi torna a parlare con forza al presente.