Patti Smith suonerà al Circo Massimo a luglio

AGI - Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare 'Horses', torna in Italia per un altro evento speciale: festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno. L'appuntamento è previsto per il 27 luglio prossimo a Roma, al Circo Massimo. Il concerto è organizzato dal Teatro dell'Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Accompagnata dal Patti Smith Quartet, la cantautrice sarà affiancata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, suo collaboratore da oltre trent'anni, e dal chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti e da Seb Rochford alla batteria.
Tra i pezzi più celebri che verranno eseguiti non mancheranno 'Horses', 'Easter', 'Dancing Barefoot', 'People Have the Power' e 'Because the Night'.
Nata a Chicago il 30 dicembre 1946, Patti Smith è nota in tutti il mondo come interprete, autrice, artista discografica e visiva. Il suo primo album 'Horses', pubblicato nel '75, è stato inserito nel 2010 nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso dal National Recording Preservation Board. Nel 2005, la cantautrice è stata nominata commendatore dell'Ordine delle Arti e delle Lettere dal ministero della Cultura francese, anche per la sua rielaborazione dell'opera di Arthur Rimbaud e nel 2013 il Bryn Mawr College di Philadelphia le ha conferito la Katharine Hepburn Medal, riconoscimento riservato alle donne che con le loro vite contribuiscono a cambiare il mondo.