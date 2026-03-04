Elvis Presley rivive in EPiC, 27 brani restaurati

AGI - "EPiC: Elvis Presley in Concert" arriva accompagnato da una colonna sonora che raccoglie 27 registrazioni, tra mix rinnovati delle esibizioni dal vivo e nuovi remix e medley dei classici di Elvis Presley. La raccolta sarà disponibile anche in doppio LP dal 24 aprile, in due versioni: vinile nero e una speciale edizione Translucent Orange & Yellow in esclusiva Amazon. A introdurre l’uscita sono stati i brani Oh Happy Day e il medley Wearin’ That Night Life Look, costruito fondendo quattro classici di Elvis per creare “un brano completamente nuovo dal DNA di Elvis”, come spiegano il regista e produttore esecutivo della colonna sonora Baz Luhrmann e il produttore musicale Jamieson Shaw.
Il ritrovamento del materiale d’archivio Durante la lavorazione del film Elvis del 2022, Luhrmann e il suo team hanno scoperto nei caveau della Warner Brothers negativi e filmati mai utilizzati, girati per i documentari Elvis: The Way It Is (1970) e Elvis On Tour (1972), oltre a riprese inedite in 8mm e audio mai ascoltati in cui Elvis racconta la propria vita. Il materiale è stato restaurato nel corso di anni grazie alla collaborazione con Jonathan Redmond, Park Road Post Production di Peter Jackson e altri specialisti.
L'uomo dietro il mito
Ciò che emerge da queste immagini non è solo l’energia iconica del performer, ma anche l’uomo dietro il mito: un artista capace di sentirsi completamente a suo agio sul palco, di percepire l’amore del pubblico e di comunicare con un’intimità rara. Luhrmann racconta che la domanda guida nella creazione dei nuovi remix e medley è stata: “Cosa farebbe Elvis se fosse qui oggi? Dove sperimenterebbe? Quali nuovi suoni cercherebbe?”.
Una reinterpretazione audace del mito
Il film e la colonna sonora propongono una rilettura contemporanea di Presley, intrecciando remix, medley e performance originali degli anni Settanta. Il risultato è un ritratto che unisce fedeltà storica e visione creativa, offrendo un Elvis “sorprendentemente in anticipo sui tempi” (Variety) e “al massimo del suo magnetismo” (The Guardian).
Produzione e successo di EPiC
Prodotto da Sony Music Vision, Bazmark e Authentic Studios, EPiC: Elvis Presley in Concert ha debuttato con una standing ovation e un’accoglienza entusiasta al Toronto International Film Festival 2025, con il pubblico in sala che ballava durante le proiezioni. È il secondo grande progetto di Luhrmann dedicato a Presley, dopo il film Elvis del 2022, candidato a otto Oscar, vincitore di BAFTA e Golden Globe e capace di incassare quasi 300 milioni di dollari nel mondo.
Un'odissea cinematografica e musicale
Con EPiC, Luhrmann trasforma il materiale d’archivio ritrovato in un’esperienza cinematografica travolgente che immortala Elvis nella sua forma più pura: selvaggio, umano, ironico, intimo ed elettrizzante. La colonna sonora, con i suoi nuovi remix e medley, diventa parte integrante di questa visione, un ponte tra l’eredità del Re del Rock e una reinterpretazione moderna che ne esalta la vitalità senza tradirne l’essenza.