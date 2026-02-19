Taylor Swift è l’artista più venduta al mondo nel 2025

AGI - Taylor Swift è l'artista con il maggior numero di vendite globali del 2025. Lo ha annunciato l'IFPI, l'organismo che rappresenta gli interessi dell'industria discografica a livello mondiale. Si tratta del quarto anno consecutivo e la sesta volta che la pop star statunitense si aggiudica il premio annuale.
Il successo della trentaseienne è stato accelerato dall'uscita a ottobre del suo ultimo album, "The Life of a Showgirl", che ha stabilito diversi record di streaming, nonché dall'uscita di una docuserie sul suo tour da record The Eras.
Il commento dell'IFPI sul successo di Swift
"Il 2025 è stato un altro anno fondamentale (per Swift), trainato da un eccezionale coinvolgimento mondiale in streaming, formati fisici e digitali con l'uscita del suo dodicesimo album... e il documentario del suo tour", ha dichiarato l'IFPI sottolineando che Swift ha ora vinto il suo premio annuale per l'artista con un numero di volte pari a quello di tutti gli altri artisti messi insieme negli ultimi 10 anni.
L'IFPI assegna il premio "Global Artist of the Year" dopo aver calcolato le vendite mondiali di un artista o di un gruppo tra streaming, download e formati musicali fisici durante l'anno solare, coprendo l'intera produzione.
Gli altri artisti in classifica: Stray Kids e Bad Bunny
Swift ha battuto il gruppo coreano Stray Kids, che si è classificato al secondo posto, il suo miglior piazzamento di sempre e il terzo anno consecutivo nella top five mondiale.
Reduci dal suo spettacolo nell'intervallo del Super Bowl, l'artista portoricano Bad Bunny si è classificato quinto in classifica, il suo sesto anno consecutivo in classifica.
Nuovi ingressi in classifica: Tyler, The Creator e Mrs. Green Apple
Il rapper americano Tyler, The Creator ha fatto la sua prima apparizione in classifica, al 12° posto, con l'IFPI che ha sottolineato come abbia "continuato a generare forti vendite di vinili in tutto il suo catalogo".
Nel frattempo, la rock band giapponese Mrs. Green Apple è entrata in classifica per la prima volta un posto sotto di lui, in seguito a quello che l'IFPI ha definito "il successo del loro album di anniversario '10'".