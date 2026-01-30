Musica e vinili, torna a Roma l’evento dedicato ai collezionisti

AGI - La cultura del vinile torna protagonista a Roma con la 47ª edizione del Vinyl Village, l’appuntamento organizzato dall’associazione “Disco e Cultura” e ormai punto di riferimento per collezionisti, appassionati e curiosi. L’evento si terrà sabato 31 gennaio 2026 negli spazi del Monk, in via Giuseppe Mirri 35, dalle 10.30 alle 19.30.
Per un’intera giornata, 25 espositori provenienti da tutta Italia porteranno in mostra e in vendita dischi rari, edizioni ricercate, CD, musicassette e oggetti legati al mondo musicale. Un’occasione per scovare pezzi introvabili, ampliare la propria collezione o semplicemente immergersi nell’universo analogico che continua a conquistare nuove generazioni.
Accanto al mercato del vinile, il programma prevede una lunga selezione musicale curata da DJ che si alterneranno alla consolle con set che spazieranno dal soul al funk, dal jazz al reggae fino all’elettronica e alla disco-house prevista per la serata. Un accompagnamento sonoro pensato per trasformare l’evento in una vera festa della musica.
Il Monk, con i suoi ampi spazi e i servizi dedicati, garantirà un’accoglienza inclusiva: l’ingresso è aperto a famiglie, bambini e animali domestici.