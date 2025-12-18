Gilberto Gil: il gigante della musica brasiliana torna in Italia con due date a Roma e Milano

AGI - Gilberto Gil torna in Italia dopo 3 anni con "Gilberto gil in concert": 2 imperdibili appuntamenti a Roma (6 aprile, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) e a Milano (8 aprile, Alcatraz) che celebrano oltre 60 anni di carriera! Gilberto Gil ha rivoluzionato il panorama musicale grazie alla sua capacita' di unire tradizione e innovazione, fondendo samba, bossa nova, tropicalismo e influenze internazionali in uno stile unico e inconfondibile che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo con ritmi, armonie e parole che raccontano la cultura, la storia e l'anima del Brasile.
Attualmente impegnato in "Tempo rei", il suo ultimo tour che in Brasile sta registrando il tutto esaurito in ogni tappa, Gilberto Gil porterà nelle 2 uniche date italiane tutta la sua energia e il suo repertorio, dove ripercorrerà la sua lunga e ricca carriera musicale e riproporrà alcuni dei suoi brani più amati, tra cui "Aquele Abraco", "Toda Menina Baiana", "Expresso 2222", "Andar com Fe'", "Drao", "Palco" e "Nao Chore Mais".
A condividere il palco con lui una superband d'eccezione composta dai figli e nipoti: Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria), Joao Gil (voce, chitarra, basso) e Flor Gil (voce, tastiera)."Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio - afferma Gilberto Gil - E che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perchè il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo".