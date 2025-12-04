Grignani torna con due live nel 2026. Tappe a Milano e Roma

AGI - Torna Gianluca Grignani con due Live con Verde Smeraldo-Residui di Rock'Roll. Nel 2026 il cantautore terrà due concerti in programma il 25 maggio 2026 all'Alcatraz di Milano e il 27 maggio 2026 all'Atlantico di Roma. L'eclettico artista torna quindi a calcare le scene live con l'energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono per presentare per la prima volta dal vivo i brani che saranno contenuti nell'album di inediti di prossima uscita.
In scaletta non mancheranno anche le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da "La mia storia tra le dita" a "Destinazione Paradiso", da "La fabbrica di plastica" a "Quando ti manca il fiato", da "Falco a meta'" a "Cammina nel sole".
Ad ospitare i live saranno due dei piu' importanti club italiani che consentiranno agli spettatori di stare a stretto contatto con uno dei protagonisti piu' originali e carismatici del panorama musicale italiano, un cantautore pluripremiato, con 5 milioni di dischi venduti e che oggi vanta oltre 5.700.000 ascoltatori mensili su Spotify.
I live Verde Smeraldo - Residui di Rock'n'Roll sono prodotti e organizzati da Trident Music, la stessa agenzia che nel 1996 accompagno' gli esordi di Grignani curando il suo primo tour, Fabbrica di plastica tour.