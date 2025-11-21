Profondo Rosso: la colonna sonora dei Goblin torna in vinile per il 50° anniversario

AGI - Cinquant’anni fa, nel 1975, Dario Argento firmava Profondo Rosso, uno dei film più iconici del cinema italiano e mondiale. A rendere ancora più memorabile l’opera fu la colonna sonora dei Goblin, la band romana di Claudio Simonetti, diventata un vero fenomeno culturale e musicale. Oggi, per celebrare questo anniversario, AMS Records e Cinevox presentano un cofanetto da collezione irripetibile, in edizione limitata a sole 450 copie.
Il Profondo Rosso (50th Anniversary Boxset) si distingue per una confezione unica: un’immagine lenticolare esclusiva che rivela la scena chiave del film, trasformando il cofanetto in un vero e proprio cimelio.
Il cuore del box è la ristampa speciale in doppio LP: Profondo Rosso su due vinili con copertina apribile e artwork inedito; la colonna sonora originale dei Goblin; un disco bonus con i brani effettivamente utilizzati nel film.
Ad arricchire ulteriormente il cofanetto, un LP inedito: Canzoncine per bambini. Sei tracce firmate dai Calibro 35, maestri del jazz-funk cinematografico, che intrecciano il loro sound con filastrocche cantate da un vero coro di bambini. Il progetto nasce da una delle scene più celebri di Profondo Rosso, trasformata in un gioco musicale pieno di ironia, tensione e immaginazione.
Il box include anche "Nel rosso più profondo", il libro di Fabio Capuzzo, uno dei massimi esperti della materia. In formato LP e in lingua inglese, il volume offre una delle analisi più dettagliate mai scritte sul film e sulla sua musica, rendendo questa edizione un vero tesoro culturale.
Questo cofanetto celebrativo non è solo un omaggio a Profondo Rosso, ma anche un riconoscimento al ruolo dei Goblin nella storia della musica da film. Un’edizione di straordinario valore collezionistico che segna un momento unico: il cinquantesimo anniversario di uno dei film più importanti e celebrati del nostro cinema.