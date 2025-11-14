"Donna Kelly", l'inno alla leggerezza della Moribiondi Crew

AGI - “Donna Kelly” è il nuovo singolo della Moribiondi Crew disponibile da venerdì 14 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, per Caronte Music Group / IMI Music via Altafonte Italia.
Donna Kelly è il debutto della Moribiondi Crew, nata in un momento complicato ma trasformata in un inno alla leggerezza.
È una canzone solare, hip-hop con influenze funky, che racconta la vita di tutti i giorni e la voglia di vivere di musica. La Moribiondi Crew è un collettivo artistico nato nel 2023 con l’obiettivo di unire linguaggi musicali diversi e riportare al centro la potenza degli strumenti suonati dal vivo. Il loro sound è un intreccio dinamico di jazz, blues, rock, swing e soul, fusi con l’hip hop, che resta il filo conduttore grazie alla presenza di tre voci principali.
Sul palco, la band trasforma ogni live in un’esplosione di energia, groove e contaminazioni sonore. Dopo un intenso periodo di prove e concerti, i ragazzi sono entrati in studio per registrare il loro primo progetto di cui “Donna Kelly” rappresenta l’apripista.
Più che un gruppo musicale, la Moribiondi Crew è un manifesto collettivo: racconta le storie di chi affronta la quotidianità con coraggio, tra sogni, difficoltà e desiderio di riscatto. Le loro canzoni danno voce a chi si sente intrappolato nelle contraddizioni della società moderna e cerca un modo autentico per farsi sentire.