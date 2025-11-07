Cremonini dedica un brano a "La Pennicanza di Fiorelllo": uno swing alla Arbore

AGI - Un brano swing alla Arbore dedicato a Fiorello. O meglio alla sua trasmissione: "La Pennicanza". E’ il regalo inaspettato di Cesare Cremonini che con la canzone, presentata oggi durante il programma, segna anche il suo ritorno con una performance sui tetti.
Testo surreale e concettuale, che riesplora sonorità che legano Renato Carosone a Renzo Arbore, il brano si lega alla tradizione con la cultura popolare.
“Fiorello mi ha ispirato”
“È una canzone “alla Arbore” - dice Cremonini - come quelle che tutti conoscono di “Indietro tutta” e “Quelli della notte”. Canzoni nate liberamente, che con semplicità e ironia taglienti arrivavano davvero a tutti, raccontando un’Italia che stava cambiando. Dedicare una canzone al ritorno del più grande showman italiano è stato per me un onore e una sfida, un esperimento e un’ispirazione. Ho sempre desiderato recuperare la tradizione del teatro d’avanguardia italiano, da cui sono nati straordinari cantautori come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Rino Gaetano e lo stesso Dalla, che sono riusciti a legare l’intrattenimento alla cultura popolare. Credo sia venuto il momento, la sento come una necessità, di recuperare e valorizzare quello stile musicale che ha caratterizzato una delle epoche più luminose della cultura dell’intrattenimento italiano. E questo non può che avvenire se non attraverso il genio televisivo e artistico di Fiorello che con il suo ritorno in radio mi ha ispirato la canzone e riportato con la mente a quando ero bambino e mi accorsi che tutti, davvero tutti cantavamo le stesse canzoni.”
Il brano rende omaggio a un’Italia d’altri tempi, fatta di ironia, leggerezza e poesia quotidiana. Richiama le atmosfere raffinate e giocose della scuola swing del sud Italia, che raccontano il piacere delle piccole pause, trasformando la “pennichella” in un atto poetico tutto italiano.
Fiorello ha sottolineato come “dall’idea di un programma nasca un brano”, trasformando il momento in un esperimento creativo condiviso con Cremonini, tra ironia, ritmo e spontaneità.
Con “La Santa Pennicanza”, Cesare Cremonini dimostra di saper mescolare passione musicale e doti da showman, ironia e calore umano, uscendo e rientrando dai radar discografici con estrema libertà, senza omologarsi mai ma recuperando la lenza della musica italiana con estrema lucidità.