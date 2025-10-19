Muore a 48 anni Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit

AGI - E' morto all'età di 48 anni Sam Rivers, il bassista della Florida co-fondatore della band nu metal Limp Bizkit: lo ha reso noto la tessa band sui social che spiega di aver perso un fratello", "il nostro cuore pulsante". Rivers soffriva da tempo di problemi epatici legati all'abuso di alcol. Nel 1994 aveva fondato i Limp Bizkit insieme al cantante Fred Durst, gia' suo partner nei Malachi Sage. Alla band si unirono il batterista John Otto, il chitarrista Wes Borland e successivamente l'ex membro degli House of Pain, DJ Lethal.
Il successo arrivò nel 1999 con "Significant Other", guidato dal singolo "Nookie", album che balzo' al primo posto della Billboard 200. Nello stesso anno la loro esibizione a Woodstock fu funestata da violenze e stupri che causarono tre morti e decine di feriti. Rivers aveva lasciato la band nel 2015 per motivi di salute per poi rientrarvi nel 2018. "Era un essere umano irripetibile. Una vera leggenda delle leggende", ha scritto la band nel suo post, "la tua musica non finisce mai".