Il ritorno di Baglioni con 40 concerti: "La vita è adesso" 

AGI - Quaranta anni fa usciva "La vita è adesso", un album che ha fatto epoca, il più venduto di sempre in Italia, e che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Claudio Baglioni. Per festeggiare la ricorrenza, l'infaticabile cantautore, ha annunciato il "GranTour La vita è adesso" che prevede 40 concerti tenuti in scenari suggestivi d'Italia. Un'anteprima di quello che sarà questo nuovo progetto, c'è stata allo Stadio Comunale di Lampedusa. "La vita è adesso, il sogno è sempre" da giugno a settembre 2026 si articolerà in concerti straordinari tenuti in luoghi di inestimabile valore culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, che ospiteranno gli spettatori come protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l'incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.
L'anteprima a Lampedusa e il GrandTour
L'anteprima presso lo Stadio Comunale di Lampedusa, è stato un evento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni: rappresenta l'inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l'estremità più a sud dell'Italia. Nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre, il "GrandTour La vita è adesso" si svilupperà in 40 concerti, a simboleggiare il 40 anniversario dell'uscita del disco. Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall'ultima tournée di Baglioni nei siti italiani outdoor. Questo viaggio non poteva che prendere il via in un luogo iconico come Piazza San Marco a Venezia, in apertura del prestigioso Festival della Bellezza, segnando così un debutto storico per l'Artista. Il percorso poi seguirà itinerari di grande interesse culturale invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l'incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo. Chiusura il 12 settembre alla Reggia di Caserta. In questo "GrandTour", Claudio Baglioni - accompagnato dall'intera formazione di 20 musicisti e coristi, che ha registrato, riunita in studio, la nuova edizione de "La vita è adesso, il sogno è sempre" - interpreta, per la prima volta, l'album nella sua interezza, unitamente all'esecuzione dei più grandi successi che hanno costellato i suoi 60 anni di carriera, pietra miliare della cultura popolare italiana.
L'eredità musicale e la riedizione
L'album fu pubblicato l'8 giugno 1985, segnando un'epoca di musica e di costume, incarnando i giorni e le speranze degli anni Ottanta. Il suo successo ineguagliato lo rende ancora oggi il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Un unicum della storia della musica italiana non solo in termini di record di vendite - 4 milioni e mezzo di copie fisiche - ma anche di numero di settimane in classifica, con la permanenza in vetta per 27 settimane consecutive e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni. Sony Music Italy ha proposto un progetto discografico unico, disponibile dal 6 giugno - in doppio vinile in confezione gatefold e 4 diversi formati, in cd e in digitale in Dolby Atmos - un remake de "La vita è adesso, il sogno è sempre" che reinterpreta, con sonorità e stili attuali, undici brani senza tradirne l'essenza originale e il senso artistico. Ogni traccia è stata risuonata e cantata in studio dal vivo, con arrangiamenti rinnovati e con la presenza contemporanea di tutti i musicisti e i cantanti in sala come a creare un filo narrativo diretto tra il progetto di allora e l'idea di oggi. Questa nuova edizione è stata realizzata da Claudio Baglioni insieme a una formazione di 20 musicisti e coristi presso i Forum Studios di Roma. Questo lavoro discografico è affiancato dal cofanetto super deluxe "La vita è adesso, il sogno è sempre" ideato e realizzato da Edizioni Curci, in edizione limitata di mille copie numerate. Il cofanetto comprende tre contenuti speciali, a cominciare dal libro d'artista di Emiliano Ponzi, con tavole che captano, interpretano e ridisegnano i temi e le intuizioni delle canzoni de "La vita è adesso" trasformando le liriche di Baglioni in immagini di altrettanta straordinaria intensità.