Loredana Berté compie 75 anni, e ricorda la sorella Mia Martini

AGI - "Il NOSTRO compleanno, legate per sempre. Auguri Mimì, mi manchi tanto". Loredana Bertè, la regina italiana del rock, artista che ha anticipato stili, mode e tendenze nel panorama musicale italiano, compie oggi 75 anni. E su Instagram pubblica una foto che la ritrae insieme alla sorella, Domenica Bertè, in arte Mia Martini, una delle voci più belle in assoluto, scomparsa prematuramente.
Un legame indissolubile
Entrambe sono nate a Bagnara Calabra, il 20 settembre ma in anni diversi. Mimì (Mia Martini) è venuta al mondo nel 1947, Loredana nel 1950. La rockstar ha scelto di celebrare il compleanno ricordando ancora una volta anche sua sorella. "E a tutti voi, grazie per gli auguri", ha poi aggiunto sotto il post, dove da stamattina fioccano gli omaggi di colleghi e fan: "Auguri, mamma, sorella e compagna di viaggio" le scrive Asia Argento. "Buon compleanno, meravigliose sorelle" aggiunge Paola Turci. Ci sono poi gli auguri di Clementino, di Laura Pausini.
Una carriera poliedrica
Cantante, attrice, ballerina, Loredana Bertè vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato diciotto album in studio, cinque album dal vivo, due EP e sette raccolte ufficiali, per un totale di oltre 12 milioni di dischi venduti. È una cantante che ha collaborato con artisti e produttori celebri, italiani e stranieri, e che ha contribuito a diffondere nuovi generi musicali in Italia. Con il pezzo "E la Luna bussò", ad esempio, è arrivato il reggae in Italia. Dall'incontro con il musicista brasiliano Djavan arriva Jazz, che poi è la celebre "Sina", incisa anche in inglese dai Manhattan Transfer con il titolo di "Soul food to go". Una collaborazione, questa con l'artista del Brasile, che poi sfocia nel bellissimo album Carioca da cui esce il pezzo di spirito pacifista "Acqua".
Gli esordi e il successo
Gli esordi l'hanno vista danzare nel gruppo dei Collettoni e Collettini, che accompagnavano Rita Pavone, collaborando con il regista Gino Landi e il coreografo Don Lurio. Con lei c'era a quell'epoca anche un giovanissimo Renato Zero cui è legata da una nota amicizia. Il primo grande successo per un'artista che vanta oggi una lunga e poliedrica carriera di cui ci sarebbe da scrivere per ore, è arrivato con la canzone "Sei Bellissima" che esalta le sue capacità vocali ed espressive. Una canzone divenuta nel tempo un vero e proprio classico della musica italiana, ancora oggi interpretato.
Impegno sociale e riconoscimenti recenti
È un'artista in prima linea su molte cause sociali, contro il femminicidio e la violenza sulle donne in primis. Ha avuto grandi amori, da Adriano Panatta a Mario Lavezzi, al campione di tennis Bjorn Borg, Roberto Berger. Vanta numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, compare da tempo in trasmissioni televisive in veste di giudice o coach, in cerca di nuovi talenti. Ha festeggiato i 50 anni di carriera con la raccolta "Ribelle" uscita nel febbraio 2024 dove c'è anche il brano "Pazza" presentato al festival di Sanremo lo scorso anno, che le è valso il premio della critica "Mia Martini". Questa estate, insieme a Boomdabash, ha fatto centro con il singolo Una stupida scusa, pubblicato il 16 maggio. In tour con "5O anni da ribelle", Loredana Bertè, infaticabile professionista, divertente, ironica, a volte amara quando racconta aneddoti della sua vita personale non tutta rose e fiori, continua senza sosta a 75 anni, a essere protagonista indiscussa e fonte di ispirazione per tante giovani leve della musica italiana.