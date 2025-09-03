Venditti incanta Taormina per i 40 anni di 'Cuore'

AGI - L'Antico Teatro completamente esaurito ha accolto martedì sera Antonello Venditti per la prima delle due date nella tappa di Taormina di "Notte prima degli esami 40th anniversary, 2025 Edition". Nel tour il cantautore festeggia l'album "Cuore" e accompagna il pubblico nel racconto della nascita di questo fortunatissimo disco.
Aprendo la serata, Venditti ha speso parole per l'unicità del luogo in cui si è svolto il concerto, il teatro greco di Taormina sospeso tra il cielo e il mare, con l'Etna sullo sfondo a rendere lo scenario unico. "Vedo tanta bellezza durante questo tour - ha affermato il 76enne cantautore romano - come in questo posto, come ho visto già a Tindari, altro luogo meraviglioso. Questa è un'isola che fa cultura e insegna cultura alle altre regioni".
La genesi delle canzoni e temi sociali
Venditti ha raccontato e spiegato la nascita delle canzoni dell'album, parlando degli anni delle contestazioni, del Paolo Rossi citato nella celebre "Giulio Cesare" che non è il calciatore come in tanti hanno sempre creduto, ma un ragazzo morto durante gli scontri. Il cantautore attraverso i pezzi ha affrontato temi importanti come la depressione, la droga, il '68, la contestazione giovanile, parlando di sé e del suo vissuto.
Qualcuno ha manifestato dissenso per i discorsi un po' lunghi ma poi il cantautore è andato avanti trascinando tutti verso un gran finale con le persone in piedi a ballare e cantare e chiudendo lo spettacolo con la celebre "Roma capoccia" con fasci di luce nei colori giallo e rosso della sua città e della sua squadra del cuore.
Il successo del tour e l'inno generazionale
Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, con la '2025 edition' Antonello Venditti ancora una volta sta incantando il pubblico di tutta Italia. Lo spettacolo è un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l'inno generazionale "Notte prima degli esami" e tutti gli altri brani di "Cuore", album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l'inedito "Di' Una Parola".
Il concerto della prima data di Taormina è stato un grandissimo successo. Il cantautore è stato applaudito a lungo dal pubblico che ha cantato tutte le sue canzoni. Dopo le prime due date a Tindari (22 agosto) e ad Agrigento (26 agosto), Venditti replica domani 4 settembre al teatro Antico di Taormina. Il 6 e il 10 settembre sarà a Palermo al teatro di Verdura.