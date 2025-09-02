La cantastorie Rosa Balistreri rivive al Made in Sicily Museum con una sezione dedicata e opere inedite

AGI - Il patrimonio documentario, audio e fotografico legato alla cantautrice e cantastorie siciliana Rosa Balistreri, morta il 20 settembre del 1990 a Palermo, entra a far parte della Fondazione Made in Sicily Museum, nata per custodire e valorizzare l’identità culturale dell’isola, grazie generosa donazione di Felice Liotti, amico personale e custode della sua memoria artistica.
Formalizzata il 19 luglio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la decisione di accogliere il Fondo Liotti rappresenta un atto di profonda responsabilità culturale e affettiva. Il materiale donato – ore di registrazioni inedite, fotografie rare, documenti originali, contributi radiofonici e un’immagine unica dell’artista sul letto di morte – costituisce un corpus archivistico di inestimabile valore, che sarà tutelato e valorizzato con cura.
Questa iniziativa dà seguito al percorso intrapreso da Angela Torregrossa, figlia di Rosa Balistreri, recentemente scomparsa, e si inserisce nel più ampio progetto della Fondazione, fondata da Giovanni Callea e Davide Morici, di offrire una “casa” all’identità siciliana.
Un vinile commemorativo e una mostra per il centenario
Grazie al lavoro di un comitato di promozione spontaneo, coordinato da Francesco Giunta, sono già in corso le attività tecniche di ascolto, recupero e restauro del materiale. L’obiettivo è la realizzazione di un vinile commemorativo, pensato come dono per i sostenitori e gli affezionati del progetto.
Ma il futuro riserva ancora di più: dal Fondo Liotti prenderà forma una grande mostra e una serie di eventi celebrativi in vista del centenario della nascita di Rosa Balistreri, che cadrà il 21 marzo 2027. Un’occasione per rendere omaggio a una figura che ha saputo raccontare la Sicilia con voce autentica e potente.
Il materiale donato di Rosa Balistreri sarà allestito come sezione autonoma all’interno del Made in Sicily Museum, la cui apertura è prevista nel 2026. Sarà una testimonianza tangibile del lascito di Felice Liotti e del valore universale dell’opera di Rosa Balistreri, interprete profonda delle contraddizioni e della bellezza della sua terra.
“La Fondazione Made in Sicily Museum - hanno spiegato i fondatori Giovanni Callea e Davide Morici - desidera ringraziare di cuore Felice Liotti per avere affidato questo patrimonio, carico di un valore simbolico e culturale altissimo per tutta la Sicilia. Ne accogliamo l'eredità con consapevolezza, determinazione e rispetto, nella convinzione che essa costituirà un contributo fondamentale alla memoria collettiva della Sicilia. Da questo nucleo parte il progetto per una grande mostra ed una serie di attività per la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Rosa Balistreri, che cadono il 21 marzo 2027”.