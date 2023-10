AGI - È online il video di Jammin', il brano tratto dall'album di cover internazionali "Time Machine" dei Rockets e che ha totalizzato 1.540.000 streams su spotify dall'uscita del 6 ottobre e la prima tiratura di vinili e cd è in esaurimento. "È un brano divertente - spiega all'AGI Fabrice Pascal Quagliotti, parigino, che insieme a Fabri Kiarelli, Gianluca Martino, Rosaire Riccobono ed Eugenio Mori, forma il gruppo space rock che in versione "silver" faceva ballare con un sound elettronico i ragazzi degli anni '70.

Il video è stato realizzato con immagini coloratissime usando l'intelligenza artificiale: "La clip - aggiunge il musicista - è stata ideata con l'aiuto di Elena Ticozzi Valerio che cura anche la parte grafica dei nostri progetti. L'intelligenza artificiale esiste e noi cerchiamo di sfruttarla senza esagerare, senza creare danni alla creatività dell'uomo.

Jammin' è colorato, allegro, fa subito venire voglia di ballare. Nel video c'è anche il cameo di Bob Marley e i personaggi, giamaicani, vanno sulle astronavi. Divertimento e innovazione, allegria, evasione. Abbiamo cercato di rispettare lo spirito della canzone". Il brano risulta il più scaricato da spotify: come si fa ad avere successo dopo tanti anni, tanti cambiamenti nel mondo della musica?

"Quando si fa un disco, si fa con il cuore, con sentimento, e con buone probabilità che i gusti personali non siano gli stessi del pubblico. Per esempio, fra le cover che abbiamo fatto, io adoro Walk on the Wild Side e Riders on the Storm che sono brani di nicchia. Ma ero sicuro che Jammin' potesse avere successo. Ci sta che sia molto ascoltato.

Per attirare anche l'attenzione del pubblico di adesso devi essere te stesso, non correre dietro alle mode, mantenere il tuo colore, il tuo stile che per quanto riguarda i Rockets. è unico: non e' pop, rock, dance. È lo stile Rockets. E rimane cosi. Siamo ovviamente cresciuti rispetto agli anni 70/80, siamo cambiati e fatto diverse esperienze. Avevamo 20 anni durante il cosiddetto periodo 'silver'.

Oggi non si potrebbe rifare quello che abbiamo fatto allora. Ma direi che il colore dei Rockets si riconosce sempre cosi come il nostro stile. La musica è quella e quindi per attirare l'attenzione anche del pubblico più giovane, bisogna essere se stessi senza copiare altri". Prima di Jammin', il gruppo ha pubblicato altri due video sempre riferiti ad altrettante cover.

Si tratta di 'Piccola Katy' notissimo successo dei Pooh e di Rock 'n' Roll Robot, di Alberto Camerini. "Il brano dei Pooh si è rivelato attuale, pur essendo stato scritto 50 anni fa - spiega ancora Fabrice - purtroppo oggi la violenza sulle donne è sotto gli occhi di tutti. Ci sono problemi importanti e devastanti. Per il video abbiamo avuto tavole disegnate dall'amico Marco Ghione, art dictor della Disney con gusto raffinato e personale e quindi i suoi disegni riproducono la storia della piccola Katy. È venuto un bel lavoro".

Quanto al brano di Camerini, cantato anche da lui insieme ai Rockets, Fabrice spiega che la scelta "è caduta su questo pezzo perché ritenevo fosse davvero all'avanguardia per l'epoca. Un elettro punk sorprendente. Ho chiamato Alberto che aveva anche il testo in inglese scritto almeno 30 anni fa, e abbiamo fatto anche una featuring registrando anche la sua voce.Poi sono arrivati i disegni, il lavoro sull'intelligenza artificiale e tutto ha funzionato in modo sorprendente. E ora c'è Jammin'".

Time Machine è composto dai brani: Jammin', Walk on the Wild Side, On the Road Again, Piccola Katy, Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine, Riders on the Storm, Rebel YelL, Rock 'n' Roll Robot, Doot Doot, Last Train to London.