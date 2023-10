Le stelle del jazz tornano a illiuminare i borghi della Sabina

AGI - La programmazione del Fara Music 2023 si chiude con tre concerti itineranti tra i borghi sabini di Casperia e Roccantica, che spazieranno tra la bossa del Susanna Stivali Quartet, con un raffinato omaggio a Chico Buarque, il blues di Daria Biancardi, e il tributo alla leggenda della chitarra Jazz Wes Montgomery di Fabio Zeppetella, Roberto Gatto, Luca Mannutza. I concerti saranno preceduti da un soundcheck “aperto” al quale studenti di musica e appassionati potranno assistere, con l’opportunità di interagire con i protagonisti delle tre serate.

I concerti

Domenica 29 ottobre, Casperia, piazza San Giovanni Battista: Daria Biancardi “Sings The Blues”

Il grande pubblico conosce Daria Biancardi per aver vinto nel 2019 “All together Now”, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In realtà la voce black e il “soul feeling” di Daria sono il frutto di un’esperienza internazionale che pochi artisti possono vantare. Una carriera trascorsa tra gli Stati Uniti, con un contratto nel 2011 con lo storico Apollo Theatre di New York, e l’Italia, dove abitualmente calca i palcoscenici dei festival soul e blues nazionali. A dirigere la band Osvaldo Lo Iacono, chitarrista blues cresciuto a pane e Jimi Hendrix, Jeff Beck e Eric Clapton.

Mercoledì 1 novembre, Casperia, piazza San Giovanni Battista: Susanna Stivali “Caro Chico”

Caro Chico è un progetto discografico di prossima uscita per la nota etichetta Biscoito Fino, registrato tra Italia e Brasile, che vede, tra gli altri, la preziosa collaborazione di Chcio Buarque stesso, Francis Hime, Jaques Morelenbaum, Rita Marcoltulli ed altri grandi musicisti italiani e brasiliani tra i quali gli stessi che accompagnano Susanna Stivali nei concerti in Italia. I musicisti che compongono il gruppo sono qui insieme a raccontare una grande passione per la poetica cangiante e immaginifica di Chico Buarque De Hollanda. Omaggiare e rimaneggiare l’enorme e diversificato lavoro di Chico significa conoscere il Brasile nelle sue espressioni più tradizionali: lo choro, il samba ma anche confrontarsi con un compositore colto ed un grande autore di testi. Molti dei brani scelti sono stati scritti a quattro mani da Chico con grandi artisti come Jobim, Vinicious De Moraes, Edu Lobo e Guinga.

Domenica 5 Novembre, Roccantica, La Casa del Diospero: Zeppetella/Gatto/Mannutza “Tribute to Wes Montgomery”

Il Trio Zeppetella, Gatto, Mannutza in un concerto tributo a Wes Montgomery, a 100 anni dalla nascita del chitarrista di Indianapolis. Wes è riconosciuto universalmente come uno dei maggiori chitarristi nella storia del jazz, capace di seguire ed evolvere la traccia lasciata dai grandi pionieri dello strumento.