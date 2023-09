Justin Timberlake annuncia il ritorno degli Nsync 

AGI - Gli NSYNC tornano insieme. La band, composta da Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick, si è riunita per registrare in studio più di vent'anni dopo la loro ultima uscita, ha rivelato Timberlake in un video.

"Quando le stelle si allineano... ho riportato i miei fratelli in studio per lavorare su qualcosa di divertente e l'energia era speciale. 'Better Place' uscirà il 29 settembre. Vi amo tutti," ha scritto Timberlake su Instagram a corredo di un video, in cui si possono ascoltare frammenti della nuova canzone.

La band non si riuniva dal 2001 e si era sciolta ufficialmente nel 2007 e tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 aveva venduto più di 56 milioni di dischi. Il ritorno è stato confermato 22 anni dopo "Celebrity", l'ultimo album che hanno pubblicato e che ha dato il via alla carriera solista di Timberlake con il suo progetto "Justified", che gli è valso un Grammy. Da allora, la band non ha più collaborato, anche se si sono riuniti nel 2018 per celebrare la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame.