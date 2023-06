Vasco Rossi ha scritto un nuovo brano

AGI - Vasco Rossi lo ha dichiarato ai giornalisti intervenuti a Bologna per la prima del suo Live Tour 2023: "C'e' un pezzo nuovo". Non si tratta di un nuovo progetto discografico, su questo punto il rocker di Zocca è stato chiaro, ma qualche ora prima di salire sul palco allestito all'interno dello stadio Dall'Ara ha confessato alla stampa di essere al lavoro su un nuovo singolo: "In questi giorni sto scrivendo un pezzo nuovo - ha detto - quando esce non si sa, ma c'è".