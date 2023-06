L'importanza di chiamarsi Adelmo. Zucchero non vuole più essere Zucchero

AGI - Zucchero Fornaciari potrebbe avere le ore contate. Non l'artista, ma il suo nome. A dirlo, seriamente seppure mascherando la dichiarazione come una battuta, è il cantautore emiliano stesso al termine dell'incontro con la stampa in occasione dell'inizio in Italia del suo 'World Wild Tour 2023' che, dopo il debutto di ieri a Caracalla, proseguirà altri quattro giorni a Roma per poi andare a Trieste, Caserta, Siracusa e Agrigento (data aggiunta proprio oggi).

Terminata la conferenza stampa, Zucchero è tornato sull'argomento e ha chiarito che è un po' di tempo che ci sta pensando.

"Non so - spiega l'artista - Zucchero era nato perché la mia maestra me l'aveva dato alle elementari perché per lei ero molto dolce. Poi mi è servito quando andavo a bussare alle case discografiche - continua - perché almeno si ricordassero di me: con un nome così strano, pensavo, si ricorderanno. Zucchero Fornaciari... Zucchero".

"Poi dopo è diventato il nome che mi sto portando dietro ma - aggiunge - non so se è ancora il nome che mi rappresenta, a questa età e con questo bagaglio. Io sono sempre stato anche Adelmo, e più vado avanti e più le radici si ingrossano, stranamente", conclude.