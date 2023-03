Giuseppe Cistola sulle orme di Wes Montgomery

AGI - Un viaggio nell’universo del grande Wes Montgomery. È il nuovo disco del chitarrista Giuseppe Cistola, intitolato "Remember Wes", in uscita il 6 marzo per l’etichetta Emme Record label, proprio nel giorno del centenario della nascita del maestro di Indianapolis. La band che ha preso parte a questo progetto, dedicato a uno dei più grandi maestri della chitarra jazz ,è completata da Fabrizio Ginoble all’organo hammond e Michele Sperandio alla batteria e ripercorre la poetica e le tipiche sonorità dell'organ trio, formazione assai cara al grande Wes. Ill repertorio è composto dai grandi classici del chitarrista e rappresenta un atto d’amore verso la musica di un artista che fu fonte di ispirazione per innumerevoli epigoni grazie al suo approccio rivoluzionario alle sei corde.

Tra i brani più significativi in scaletta non poteva mancare "Mr Walker", che mantiene la poetica latineggiante, pur con una rivisitazione ritmica che aggiunge nuova freschezza a un grande classico. "The Trick Bag" acquista nuova vitalità con una chitarra sempre brillante e una batteria più aperta e dinamica. In ultimo citiamo "Polka dots & Moon beams", una ballad che mantiene il sapore del brano originale anche se con suoni più moderni.

“Remember Wes – spiega Giuseppe Cistola - è un omaggio dovuto al chitarrista della mia infanzia. Wes infatti è sempre stato la colonna sonora nella mia quotidianità, i dischi di Wes suonavano ogni giorno in casa, tanto che sin da piccolissimo a differenza degli altri bambini, invece di cantare le canzoni che andavano in quel momento, avevo memorizzato e cantavo diversi soli di “zio” Wes".

"È stato naturale, quindi, mettendo le mani sulla chitarra tentare sin dalle prime volte di emularne i fraseggi; ero così dentro il suono di Wes che non ho mai usato il plettro e avendo ascoltato sempre i suoi dischi, ho interiorizzato il suo linguaggio non attraverso la didattica dei libri, che livella la creatività musicale, ma attraverso il suo suono”, conclude il chitarrista.