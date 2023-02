La Sardegna diventa il teatro di "Due Vite" di Marco Mengoni  

AGI - È stato girato nel suggestivo scenario delle dune di Piscinas, nel territorio del comune di Arbus (Sud Sardegna), il video ufficiale di 'Due Vite', brano con cui Marco Mengoni ha vinto Sanremo.

A due professionisti sardi sono state affidate anche la regia del video, curata da Roberto Ortu, originario di San Sperate e diplomato in Media design all'Istituto europeo di design di Cagliari, e la direzione della fotografia, firmata da Francesco Piras, originario di Cagliari. In appena quattro giorni dalla sua pubblicazione su YouTube, nel canale ufficiale di Mengoni, il video 'Due vite' ha gia' totalizzato oltre 4,1 milioni di visualizzazioni.

"La scelta di girare il videoclip tra le dune di Piscinas - ha spiegato all'AGI Francesco Piras, direttore della fotografia del video di 'Due vite', brano che Marco Mengoni ha portato al la 73esima edizione del festival di Sanremo - deriva dall'immaginario del regista, Roberto Ortu, che si è ispirato a David Lynch. Lui voleva un ambiente come quello. Entrambi siamo sardi e sapevano che a Piscinas avremmo trovato le condizioni ideali".

Il video è stato girato a gennaio scorso. "Eravamo in Sardegna per due settimane e il tempo - racconta Piras - cambiava continuamente. C'era sempre un forte vento ed era quasi impossibile fare delle previsioni certe. Ci siamo presi il rischio e, per fortuna, questo rischio è stato ben ripagato perche', alla fine, abbiamo avuto una giornata magnifica. La presenza di quel cielo cosi' d'impatto, con le nuvole e con una luce molto bella, hanno esaltato i diversi piani, anche dal punto di vista prospettico".

Il direttore della fotografia ha alle spalle una lunga serie di esperienze nazionali: nel 2019 è stato candidato ai David di Donatello con il cortometraggio 'Il Nostro Concerto' e nel 2021 ha scritto e diretto il cortometraggio 'Mammarranca', con cui ha vinto il premio Rai Cinema Channel al Figari Film Festival 2022. Con Marco Mengoni i due professionisti sardi hanno già avuto modo di lavorare anche il passato.

Oltre a quest'ultimo video, Ortu e Piras si sono occupati, infatti, anche di altri videoclip. Uno e' stato quello per il brano 'Ma stasera', girato nel 2021, sempre in Sardegna, tra le isole di La Maddalena e di Caprera, che nel corso del tempo ha totalizzato oltre 40 milioni di visualizzazione su YouTube. L'anno scorso, invece, Ortu e Piras hanno firmato rispettivamente la regia e la fotografia sia del video 'Cambia Un Uomo' (oltre 11,1 milioni di visualizzazioni su YouTube) che di 'No stress'.

"Ci mettiamo tanto impegno nel nostro lavoro - ha aggiunto il fotografo - e poi viviamo anche la condizione forte di essere entrambi sardi, di conoscere il nostro territorio e di sapere che la Sardegna offre degli scorci rari e preziosi che fanno veramente la differenza. L'obiettivo è sempre trovare un ponte culturale tra quello che racconta il brano e quello che si puo' trovare nei territori. Naturalmente, poi la Sardegna è una grande opportunità perché ha tantissime potenzialità. A determinare il racconto, però, è sempre il brano".