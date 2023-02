Le pagelle della finale del Festival di Sanremo in tempo reale

AGI - La finale della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo in pratica altro non è che una lunghissima cerimonia di premiazione di Mengoni; si apre con l’inno suonato dalla banda dell’aeronautica e, in pratica, da un concerto tributo di Gianni Morandi a Lucio Dalla; beh, la scaletta dice che si finisce alle tre di notte, tutto corretto.

Elodie – “Due” – Voto 6,5: Elodie è brava, moderna, cool, efficace, radiofonica e totalmente inconsistente.

Colla Zio – “Non mi va” – Voto 5,5: Questa sera il collettivo milanese si presenta total black in stile Neri per Caso, infatti appena entrano in scena in tanti esclamano: “Ah si, te li ricordi??”.

Mara Sattei – “Duemilaminuti” – Voto 7,5: Sempre bravissima Mara Sattei, anche se noi la preferiamo in “Boris”.

Tananai – “Tango” – Voto 8: Pezzo bellissimo, di un romanticismo tangibile e devastante. Vestito in quel modo ci aspettavamo che segasse a metà la Ferragni, ma a RAI pare si sia rifiutata, non si può dire “sega” in RAI.

Colapesce Dimartino – “Splash” – Voto 10: Niente da dire, la cantiamo già a memoria. I due cantautori siciliani non vinceranno il Festival ma lo vinceranno lo stesso, come lo hanno vinto due anni fa con “Musica leggerissima”.

Giorgia – “Parole dette male” – Voto 7: Eleganza e malinconia. Il Festival di Giorgia poteva andare meglio, bastava mettere in piedi una ballad qualsiasi; e invece decide di portare un brano complesso con sonorità contemporanee spiazzando così il proprio pubblico. Ma “Parole dette male” è un’ottima canzone; brava lei, brava Big Fish. Bravi tutti.

Modà – “Lasciami” – Voto 5,5: Quando una canzone ti fa abbassare il volume…

Ultimo – “Alba” – Voto 6,5: La canzone non è male, il crescendo autentico, la disperazione palpabile, il limite di sopportazione dopo 27 secondi superato. Il brano ha un problema: è tale l’intensità con la quale ti avvisa che ti sta per dire qualcosa, che quando la dice a te già non frega più nulla.

Lazza – “Cenere” – Voto 7,5: Hit dal sapore pop solo apparentemente leggera, dopo qualche ascolto ti accorgi che ti dice anche qualcosa. In total red e microfono in mano gli regaleresti l’anima.

Marco Mengoni – “Due vite” – Voto 9: Mengoni si merita la vittoria, perché è uno dei pochi della musica italiana contemporanea a essere capace di declinare al presente, con classe, quella melodia tradizionale dalla quale siamo culturalmente dipendenti noi italiani.

Rosa Chemical – “Made in Italy” – Voto 8: Quando porta Fedez sul palco durante l’esibizione per poi limonarselo sul finale, in RAI è scattato l’allarme antincendio.

Cugini di Campagna – “Lettera 22” – Voto 5: Un giorno dovremo spiegare ai nostri nipoti cosa ci facevano i Cugini di Campagna a Sanremo nel 2023.

Madame – “Il bene nel male” – Voto 7,5: Amadeus con queste immense serate ha sfalsato gli orari a tutti, così Madame, presa dal jet lag, si presenta sul palco in vestaglia da notte. Sul finire, in lacrime, ringrazia il conduttore per aver creduto in lei, lui la definisce un grande talento e la manda a casa.

Ariete – “Mare di guai” – Voto 6,5: Ariete è brava e “Mare di guai” un buon pezzo; non si capisce se Ariete non era pronta per Sanremo o Sanremo per Ariete. Il suo status artistico, per mestiere e repertorio, si stiracchia più comodamente in un clima più intimo. Ariete è talmente brava da coinvolgere nel suo universo anche persone di generazioni molto differenti, ma non dimentichiamoci che è comunque una artista da cuffie nelle orecchie dopo la scuola, ci serve lì, non servono le grandi luci adesso.

Mr. Rain – “Supereroi” – Voto 6: I bambini che accompagnano Mr. Rain stasera sono stati rapiti da un pigiama party. Solitamente i pezzi migliorano con gli ascolti, questo non solo peggiora, ma snerva; per riprenderci con qualcosa di più hardcore ci tocca mettere su la sigla di Candy Candy.

Paola e Chiara – “Furore” – Voto 4: non sono un progetto musicale ma un apericena a Porta Venezia finito male.

Levante – “Vivo” – Voto 5: Questo brano è come quel tizio che si siede sullo sgabello accanto al tuo al bancone e sente l’irrefrenabile bisogno di raccontarti qualcosa di estremamente intimo del quale però non ti importa nulla. Ma siccome è così preso dal discorso, fai una faccia attenta, stringi i denti e aspetti che finisca.