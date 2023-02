Mengoni supera Ultimo anche sui social. Lazza li insegue da vicino

AGI - Non solo il consenso della critica e dei giornalisti. Marco Mengoni possiede anche una delle community social più vaste e organizzate. E la sua capacità di creare engagement sulle piattaforme più usate dagli utenti e, senza dubbio, una delle armi più potenti per dare solidità alla sua già forte candidatura come trionfatore del prossimo Festiva l di Sanremo.

Secondo la classifica di DeRev, che misura la forza delle community sui social media per stimarne l’impatto sulla gara in occasione del televoto, nella fase pre-gare Mengoni partiva dalla seconda posizione. Prima di lui, in testa, il favorito Ultimo che mostrava di saper ingaggiare meglio i propri follower. Dopo quattro serate a colpi di performance (social), Mengoni strappa la testa della classifica, mentre Ultimo scivola al quarto posto. In mezzo, un sorprendente Mr.Rain e un ben più collaudato Lazza.

“Mengoni, al contrario di Ultimo, ha giocato molto bene le proprie carte - ha spiegato il CEO di DeRev, Roberto Esposito -. È partito più forte sul fronte dei follower (5,8milioni contro 4,8) e arriva alla finale con 6,1 milioni (arrivati tanto da TikTok), mentre Ultimo rimane sostanzialmente fermo. Il suo punto debole era il non saperci dialogare così bene quanto il collega, ma in questa settimana ha giocato pesante. Basti pensare che ha pubblicato 157 post, mentre Ultimo soltanto 23. Nonostante questo, i fan di Ultimo si sono dimostrati attivi, considerato il grande salto in classifica nella serata che ha aperto al voto da casa, e avrebbero potuto forse sostenerlo ancora di più. La partita, comunque, non è chiusa: Mengoni ha tutte le carte giuste per vincere, ma l’esercito di Ultimo c’è e potrebbe mobilitarsi in qualsiasi momento se meglio sollecitato”.

Oltre a Ultimo, anche Elodie sembra aver dissipato una potenza di fuoco. Partiva in quarta posizione, ma non ha davvero mai prestato attenzione al popolo dei social. Appena 17 post e un engagement medio (3,16%) lontano da quello di chi la precede (Ultimo con 7,9%). Ha tenuto, invece, Lazza, che chiude la settimana con 239mila follower in più ma, soprattutto, guarda alla finale dal terzo posto della classica DeRev, pronto a fare da terzo e spinoso incomodo in un podio che ancora si configura incerto. Nel quartetto di testa si è infilato, a sorpresa, Mr.Rain: compete con i grandi sul fronte delle interazioni e spicca soprattutto per engagement (48,78% su TikTok e 49,27% su Instagram).

Sanremo è (definitivamente) social. Oltre 14milioni di interazioni totali sui canali del Festival e 566mila nuovi follower, ai quali vanno aggiunti gli oltre 26milioni di interazioni totalizzate dai 28 cantanti in gara. Lo sbarco su TikTok ha aperto una porta decisiva sui giovani della GenZ, che hanno risposto a Sanremo regalandogli un engagement medio del 132% nella settimana.

I big 4

Marco Mengoni, Mr.Rain, Lazza e Ultimo arrivano alla serata finale con un seguito che può costituire una variabile importante nel televoto. Mengoni e Lazza si contendono sul filo del rasoio il primato delle interazioni su Instagram (3milioni e 163mila il primo; 3milioni e 115mila il secondo) e su TikTok (1milione contro 1 milione e 557mila), dove però si appaia anche Mr.Rain con una crescita muscolare nel corso delle quattro serate (1milione e 146mila). Li guarda da dietro Ultimo (2mln e 241mila su Instagram e 445mila su TikTok), al momento anche dal punto di vista dell’engagement: 10,9% su Instagram (contro 35,63% Lazza; 27,73% Mengoni; 49,27% Mr.Rain) e 13,88% su TikTok (contro 64,7% Mengoni; 63,68% Lazza; 48,78% Mr.Rain.

Le piattaforme

Il piccolissimo schermo-appendice di Sanremo è indiscutibilmente Instagram. Su questa piattaforma di casa Meta. Qui si sono generati 16 milioni e 708mila interazioni. Segue TikTok, dove le interazioni sono arrivate a quota 5milioni e 970mila. Decisamente in contrazione la forza di Facebook, che ha contribuito al dialogo tra artisti e fan con appena 2milioni e 391 interazioni. Infine, fanalino di coda per Twitter con appena 982mila interazioni.