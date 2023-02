I 5 brani più brutti che hanno vinto Sanremo

AGI - Se la lista dei bei brani in gara nelle precedenti 72 edizioni del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ma che non hanno vinto, è piuttosto cicciona, decisamente più breve quella di quei brani bruttini che però sono riusciti, in un modo o nell’altro, a conquistare il titolo più ambito dell’industria musicale italiana. Ne abbiamo individuati cinque e li abbiamo messi in classifica; questo perché spesso si parla, appunto, di quei brani entrati nella storia della nostra musica e che, clamorosamente, non hanno vinto il Festivàl di Sanremo, ma poi ci si dimentica di specificare che in quelle edizioni altri brani, altrettanto ben fatti o perlomeno significativi, si sono aggiudicati la kermesse, rendendo di fatto quello che crediamo uno scandalo, pensando a pezzi come “Almeno tu nell’universo” o “Piazza Grande” o “Gianna”, giusto per fare alcuni esempi, tutto sommato il segno di un tempo, o meglio, di una tempistica, sbagliata.

L’indignazione potrebbe coglierci pensando piuttosto a quelle edizioni di Sanremo vinte, per un motivo o per un altro (uno su tutti: il maledetto televoto), da canzoni decisamente povere in termini artistici e che comunque entrano di diritto nella storia di una kermesse che dovrebbe fotografare un momento storico ben preciso della nostra musica.

Delle due l’una: o in quel periodo il nostro pop proponeva davvero poca roba (e questo è più o meno ormai certificato) o sarebbe il caso che Sanremo si assumesse la responsabilità di giudicare il valore di un brano servendosi di esperti del settore (un’academy come gli Oscar? Voi ve lo immaginate un Oscar assegnato con il televoto?), lasciando al pubblico la libertà, chiaramente, una volta chiuso il sipario dell’Ariston, di ascoltare ciò che vuole, decretando vita e morte di qualsiasi progetto, così com’è oggi e sempre sarà, tra l’altro. Giusto magari per non ritrovarci ancora un giorno a dover celebrare la vittoria al Festival di Sanremo di brani come quelli di questa nostra triste Top 5.

1) Marco Carta – “La forza mia” – 2009

2) Valerio Scanu – “Per tutte le volte che...” – 2010

3) Il Volo – “Grande amore” – 2015

4) Giò Di Tonno e Lola Ponce – “Colpo di fulmine” – 2008

5) Emma – “Non è l'inferno” – 2012