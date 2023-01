Albano, Ranieri e Morandi insieme per la prima volta sul palco di Sanremo

AGI - Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sono i superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato al Tg1, il conduttore Amadeus: "Tutti e tre insieme sul palco e' un grande evento mai accaduto prima".

I tre artisti si esibiranno insieme all'Ariston, per la prima volta nella storia del Festival, mercoledi' 8 febbraio, come ha spiegato il direttore artistico di Sanremo 73. Anche nella storia della musica italiana si tratta di un trio inedito, e Amadeus - si legge in una nota Rai - è orgoglioso del fatto che i tre grandi artisti abbiano scelto proprio il palcoscenico dell'Ariston per raccontare i loro grandi successi.