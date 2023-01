Baustelle, Rovazzi e le altre (prime) uscite discografiche del 2023

AGI - Il nuovo anno si apre con il ritorno dei Baustelle, il loro nuovo singolo è semplicemente eccezionale e ci ricorda che la storia della musica non è morta con Dalla, Battiato e De Andrè, prende altre forme e prosegue, seppur sommersa da immondizia commerciale. Esce anche il secondo disco di Geolier, che si dimostra ancora un artista di rara profondità e raffinatezza; bene anche Rovazzi e Napoleone, Gio Evan una gran noia come al solito. Chicca della settimana: “Lucio Dalla” di MOX e Matteo Alieno.

Baustelle – “Contro il mondo”

È bello specchiarsi in una canzone dei Baustelle. Perché i vetri che ci fanno più magri rimpinguano il nostro ego, ci sta, ma gli unici capaci di darti uno schiaffo, se serve, o una carezza, qualche volta, sono quelli che fondamentalmente ti dicono la verità. Ecco, in “Contro il mondo” i Baustelle, ancora una volta, ti raccontano la verità, senza prendere posizioni di comodo, senza volersi raccontare a tutti i costi a favore di mercato, per apparire qualcosa di confortevole, nel bene e nel male, per chi ascolta. E il fatto che riescano a farti digerire questa verità, molto spesso amara, cantata con questa profondità toccante ma anche vagamente cinica, distaccata, quasi monocorde, dando ad ogni parola questo inarrivabile sentore di fatalità, con tale leggiadria, con tale immensa godibilità, facendotela quasi ballare, ha davvero dello straordinario.

Geolier – “Il coraggio dei bambini”

La prima volta che abbiamo ascoltato “Emanuele”, il disco d’esordio di Geolier, siamo rimasti letteralmente atterriti dalla raffinatezza intrinseca di questo ragazzo, dalla sua capacità di regalare una visione poetica e indulgente verso ciò che vedeva e poi sputava in barre. “Il coraggio dei bambini” oggi ci dice che il suo percorso è totalmente artistico e l’arte non la puoi impacchettare e vendere, si vende da sola, quando è autentica. Ecco, quello che produce Geolier è totalmente autentico e questo disco è un gran disco, un disco in cui Napoli non è una scusa per passare da gangster, il rap non è una scusa per passare da rapper, per scalare le classifiche, ma diventa linguaggio, che spesso si trascina una poetica articolata, immaginifica, potente, quasi snervante. Se vogliamo trovarci un neo, la tensione cala sensibilmente quando la drammaturgia viene prestata ad altre voci attraverso featuring del tutto sbagliati, che riportano tutto quel divino ad una dimensione troppo rasoterra; Lele Blade e Lazza a parte, Guè, Sfera Ebbasta, Shiva, Paky hanno degli intenti artistici troppo inferiori, vanno bene per ragazzetti brufolosi che non hanno ancora sviluppato alcun senso di profondità. Così si fa classifica, non musica; Geolier è davvero un altro livello, proprio un’altra cosa.

Vegas Jones feat. Nitro e Nayt – “Da solo”

Ballad rap di livello, soprattutto perché coinvolge Nitro e Nayt che sono due dei più forti liricisti del rap game. Un brano a tratti struggente, un esercizio di stile che ti fulmina, il rap, quando scritto come si deve, non colpisce, taglia; ecco, questo brano in certi punti ti fa a pezzetti.

Fabio Rovazzi – “Niente è per sempre”

Brano satirico, più satirico rispetto ai precedenti, ma soprattutto che non fa semplicemente da filo conduttore per l’uscita di un video, così come Rovazzi ci ha abituato negli anni. Infatti la canzone parrebbe avere una struttura e un senso più precisi (in questo senso ottimo il lavoro di Simonetta e Antonacci), in fondo parla della nostra ignoranza dilagante, di come tutto ci passi sotto il naso e di noi che questo tutto lo appiattiamo con i nostri commenti social, col nostro disinteresse programmatico, algoritmico. Certo, i video di Rovazzi mancano, perché erano sempre genialoidi e divertenti, ma a sto giro possiamo accontentarci anche di un brano che si fa ascoltare serenamente anche se, come “La mia voglia di sport/Achille e Boss Doms/I russi e gli yacht”, semplicemente passerà.

Gio Evan – “Fontana”

I brani di Gio Evan solitamente sono una gran noia, questa volta, bisogna dirlo, no. Questa volta il pezzo è una gran noia, ma è cantato scimmiottando Brunori SaS.

En?gma – “Immagini”

Ricordare la fine di una storia in una canzone, quando fatto bene, è chiaro, regala quasi sempre piccole perle di malinconia, immagini talmente comuni che poi in qualche modo quella malinconia inevitabilmente ti avvolge. Ecco, questa “Immagini.” ti avvolge, ti ricorda la spietatezza di amori passati, quelli che insegnano, come recita il testo, “A fare del male per poi stare bene”. Bravissimo.

Marta Tenaglia – “Poetica/manifesto”

Un intermezzo musicale atmosferico e vibrante che brilla di luce propria, come se la sempre bravissima Marta Tenaglia non potesse tenersi dentro queste parole: “Mi allontano dal concetto di bello inteso come affine a armonico, gradevole, piacevole. A me la bellezza mi esplode nel cuore”. E non c’è molto altro da dire, chiudete gli occhi e godetevela.

Napoleone – “Appuntamento al lungomare”

Il bravissimo Napoleone torna con un nuovo singolo ambientato su un lungomare partenopeo, brano talmente lucido e diretto che se chiudete gli occhi quasi quasi sentite la brezza del mare che vi bagna e vi sala la pelle. Napoleone è riuscito nell’impresa di trovare una soluzione artistica credibile per recuperare quel Neapolitan Power declinandolo per il pubblico di oggi; i suoi pezzi funzionano meravigliosamente bene, si ascoltano con una piacevolezza assoluta e non stancano mai. Eccellente.

Young Signorino – “Demon Girl”

Young Signorino ci riporta in una dimensione demoniaca e amorevole allo stesso tempo, attraverso una litania struggente e toccante. Dice “Scopiamo finché non facciamo il fuoco”, dice “Come mi salvi tu non mi ha mai salvato nessuno”; e tu senti un vuoto aprirsi nel petto pensando a quel dolore sottile e pungente, una scintilla che ti buca la pelle per non farsi dimenticare mai più. Bravo.

MOX feat. Matteo Alieno – “Lucio Dalla”

Un omaggio, un gioco, la cover di un pezzo di Dalla mai scritto da Dalla…potete provare, se avete tempo e voglia, a collocare questo brano come vi pare e piace; l’unica verità è che rimasticando lo stile del maestro, MOX e Matteo Alieno buttano giù un pezzo carico di quella malinconica ironia, un brano che ti prende nella narrazione, che rivolta come calzini immagini, situazioni e stati d’animo. Solo due artisti di spessore potevano avventurarsi in questa giungla piena di trappole e MOX e Alieno, con questo pezzo fortissimo, ne escono lindi e a testa alta. Bravissimi.