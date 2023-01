Quella volta che Iggy Pop fu a un passo dall'entrare negli Ac/Dc

AGI - Dopo la morte di Bon Scott nel 1980, il cantante originale degli AC/DC, il manager Tarquin Gotch chiese a Iggy Pop se fosse interessato a diventare il nuovo cantante della band australiana. È una delle rivelazioni contenute nella lunga intervista concessa al New York Times dall'"Iguana", a 75 anni ncora sulla breccia con un nuovo album, "Every Loser", nonostante una vita di eccessi.

"Ebbi qualche splendido incontro con Bon da qualche parte ed eravamo entrambi ubriachi e fatti", spiega Iggy Pop, "qualche volta vedo delle foto, non ricordo altro ma sono io con Bon! Amavo quello che faceva. Avevano un manager, anni fa, quando non avevo ancora riformato gli Stooges, non mi ero ancora trasferito in Inghilterra, e questo tizio mi chiese se fossi interessato a entrare negli Ac/Dc. Stavano cercando un cantante".

Una proposta che Iggy Pop non prese però in considerazione: "ascoltai il loro disco e pensai di non poter svolgere quel ruolo. Non è che, bleah, non mi piacessero. Era fatto piuttosto bene. Lavorano con cura. Ma non sono quello di cui avevano bisogno". Il disco del grande ritorno di Angus Young e compagni, "Back In Black", fu poi inciso con Brian Johnson dei Geordie dietro il microfono.