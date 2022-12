I Santi Francesi saranno "sempre grati a X Factor e ai Tropea"

AGI - Solo pochi minuti dopo la chiusura della diretta della finale della sedicesima edizione di X Factor, i finalisti si presentano nella sala stampa del Forum D'Assago. Tutti insieme, i vincitori, i Santi Francesi, e poi Linda, Beatrice Quinta e i Tropea; scherzano tra di loro, parlano dell'esperienza appena conclusa come qualcosa di collettivo, confermando la grande armonia che quest'anno si è venuta a creare nel loft che li ha ospitati. Una situazione che aiuta un pò i Santi Francesi a descrivere la sensazione di essere usciti vincitori da questa lunga avventura che, secondo quanto dichiarano, li lascia senza parole.

Decisamente più loquace Beatrice Quinta che parla di questa finale come "la serata più bella della mia vita con le mie persone preferite, me lo ricorderò per sempre. X Factor ci ha regalato un sogno - prosegue - e noi ce lo siamo presi".

Tutti i concorrenti sono molto soddisfatti, compresi i Tropea, quelli discograficamente più adulti, più affermati, che però raccontano come in effetti "ci saremmo persi qualcosa se non avessimo partecipato".

Chiaro che la paura era tanta in principio nell'affrontare il mezzo televisivo, una paura che i Santi Francesi avevano nonostante l'esperienza ad Amici nel 2017, soprattutto perchè la situazione li avrebbe potuti costringere in qualche modo a cambiare il proprio approccio alla musica, cosa scongiurata, sempre secondo il loro racconto, anche grazie al lavoro del loro giudice Rkomi, così il pensiero, adesso che il programma si è concluso è: "Saremo grati a X Factor per tanto tempo".

Ora è chiaro godersi la serata "di qualita'", così come l'ha descritta Linda, e poi pensare al futuro; per i vincitori un tour in partenza forse gia' a gennaio e altra musica da fare uscire, forti di tutto ciò che hanno imparato in questi mesi, soprattutto, come dichiarano, dagli amici Tropea: "I migliori musicisti in gara quest'anno". La più centrata resta ancora Beatrice Quinta che riguardo il suo futuro ammette: "Farò quello che facevo prima ma con più consapevolezza ed una struttura più solida alle spalle".