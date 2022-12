Chi sono i 'Big' che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo

AGI - Amadeus ha annunciato al Tg1 delle 13.30 i primi 'big' che parteciperanno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Giorgia, Elodie e Marco Mengoni sono i nomi di punta. Spicca, inoltre, il ritorno degli Articolo 31, dei Cugini di Campagna e quello di Colapesce e Dimartino.

Completano la lista Ariete, Modà, Mara Sattei, LEo Gassman, Mr Rain, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. A questi si aggiungeranno i 6 giovani usciti dalle selezioni delle scorse settimane.

"Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui giovani. In modo concreto: dandogli una vera opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari", commenta a caldo Amadeus dopo aver svelato i 22 Big in gara.

Big che parteciperanno con 28 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 14 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedi', i 28 Campioni si esibiranno tutti insieme, mentre venerdì, nella quarta serata, interpreteranno un brano tratto dal repertorio della musica italiana e internazionale degli anni 60/70/80/90 (ciascun cantante con un altro artista).

Poi nuova esibizione il sabato durante la serata finale. Sempre sabato, dopo le votazioni, finalissima a 3 per contendersi la vittoria nella categoria Campioni.

Più cantanti (e giovani) in gara

Il direttore artistico del Festival ha deciso di incrementare il numero di Big per l'edizione 2023. Con una modifica al Regolamento Amadeus ha infatti deciso di raddoppiare, passando da 3 a 6, il numero di ragazzi che in qualita' di vincitori di Sanremo Giovani avranno la possibilità di partecipare al Festival nella categoria Campioni.

Una novità assoluta nella storia del Festival "che sottolinea l'attenzione della direzione artistica di Amadeus alla musica e alle tendenze contemporanee del mercato". Sanremo 73, dunque, come uno spaccato rappresentativo del panorama musicale italiano, ma non solo. Parola di Amadeus che, al Tg1, ha annunciato la lista dei 22 Big in gara a cui si aggiungeranno i 6 artisti vincitori del contest Sanremo giovani in onda su Rai 1, Radio2 e RaiPlay dal Teatro del Casinò di Sanremo il 16 dicembre.

Nel corso della serata del 16 dicembre, che prevede la presenza dei Campioni in gara, Amadeus comunicherà anche i titoli dei brani del prossimo Festival.